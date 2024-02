Toto Wolff acht de kans klein dat Mercedes in 2024 het gevecht aan kan gaan met Max Verstappen in een Red Bull, maar de teambaas wil het laatste jaar van Lewis Hamilton bij het team zo succesvol mogelijk afsluiten.

Mercedes domineerde tussen 2014 en 2021 met overmacht in de Formule 1, maar de Duitse grootmacht heeft sinds het aanbreken van het nieuwe tijdperk in 2022, flink in moeten boeten qua competitiviteit. Dat is de renstal duur komen te staan, want nog voor de start van het seizoen van 2024, heeft Lewis Hamilton (39) besloten in 2025 naar Ferrari te verkassen. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het succes terug te kunnen brengen naar Maranello.

Gevecht om wereldtitel 2024

Wolff is realistisch over de kansen om aankomend seizoen met Hamilton en George Russell het gevecht om het wereldkampioenschap aan te kunnen gaan: "We hebben 2024 nog samen [met Hamilton] en we willen het zo succesvol mogelijk maken", klinkt het in een Q&A van het team. "Is het realistisch om te zeggen dat we vechten om het wereldkampioenschap tegen Max in een Red Bull? Als ik kijk naar de waarschijnlijkheid, zijn de kansen klein. Maar we gaan desalniettemin ons best doen."

Geschiedenisboeken

De Oostenrijker vervolgt: "We gaan alles geven om het coureurs- en constructeurskampioenschap de komende jaren te winnen. We zullen dit op dezelfde manier doen als in 2024, maar in de toekomst met een andere coureur. Dat doet niets af aan het historische nalatenschap dat altijd zal blijven bestaan. Deze reis samen zal in de geschiedenisboeken staan, net als de volgende reis van een Mercedes-coureur."