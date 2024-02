Poll: Hamilton gaat bij Ferrari zijn achtste wereldkampioenschap uit het vuur slepen

Lewis Hamilton gaat vanaf 2025 in de herfstdagen van zijn carrière op jacht naar een wereldkampioenschap in het illustere rood van Ferrari, maar zal de 39-jarige Brit hier de kans voor krijgen? Geef je mening via de poll onderaan dit artikel.

De rustige wintermaanden in de Formule 1 werden afgelopen donderdag plotseling ruw verstoord. Nadat vroeg in de ochtend de eerste speculaties al naar buiten kwamen, bevestigde het team van Mercedes in de avond dat Lewis Hamilton na het seizoen van 2024 bij de Duitse grootmacht zal vertrekken. Niet veel later bracht Ferrari naar buiten dat de zevenvoudig wereldkampioen vanaf 2025 plaats zal nemen naast Charles Leclerc. Daarmee werd een van de grootste Formule 1-transfers van het afgelopen decennia officieel gemaakt.

Succesvolle samenwerking Mercedes

Hamilton heeft grote successen geboekt bij Mercedes, waar hij in 2013 zijn debuut maakte. De 39-jarige coureur reed hier zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar en groeide uit tot een van de grootste namen uit de geschiedenis van de sport. Het nieuws kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel. In augustus van het afgelopen jaar, werd immers nog aangekondigd dat Hamilton zijn contract bij Merceds met twee jaar had verlengd, waarbij het tweede jaar optioneel was. Nog voor de start van het seizoen van 2024, heeft de Brit dus besloten geen gebruik te maken van de optie voor nog een extra jaar.

Een nieuw avontuur bij Ferrari

In plaats daarvan heeft hij besloten in de herfstdagen van zijn loopbaan een nieuw avontuur aan te gaan bij het illustere Ferrari. Hamilton hoopt hier zijn recordbrekende achtste wereldkampioenschap binnen te halen, ervan uitgaande dat dit aankomend seizoen bij Mercedes niet gaat lukken. Het laatste wereldkampioenschap bij de coureurs van Ferrari dateert echter uit 2007, en dus is het nog maar de vraag of Hamilton erin slaagt de gloriedagen terug te brengen naar Maranello. Wat denk jij? Laat het weten via onderstaande poll.