Jan Bolscher

Maandag 13 februari 2023 17:39

Het Formule 1-team van McLaren is de zesde renstal die het doek van de nieuwe wagen trekt voor aankomend seizoen. De Britse formatie viert dit jaar het zestigjarig bestaan van het merk en heeft daarom een aantal verrassingen in petto.

Zo is het wapenfeit voor 2023 gedoopt tot de MCL60, ondanks dat zijn voorganger campagne voerde onder de noemer MCL36. Ook is de fabriek van het team in Silverstone op de schop gegaan in het kader van deze jubileumviering. Verder meldt zich aankomend seizoen een nieuw gezicht op de grid namens McLaren. Oscar Piastri heeft het stoeltje van Daniel Ricciardo overgenomen, nadat het contract van de Australiër vroegtijdig werd ontbonden vanwege tegenvallende prestaties. De 21-jarige landgenoot van zijn voorganger wordt gezien als een van de grotere talenten van het moment, en dus zijn de verwachtingen hooggespannen.

Lancering MCL60

McLaren lanceert de wagen vanuit het McLaren Technology Centre in Woking, Groot-Brittannië. Het evenement gaat om 17:00 uur lokale tijd van start, wat betekent dat het hele gebeuren in Nederland om 18:00 uur aanvangt. Onder andere Lando Norris, Oscar Piastri en CEO Zak Brown zullen hierbij aanwezig zijn. De lancering is live te bekijken in onderstaande video. Werkt deze niet, klik dan hier.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)