Lewis Hamilton zal over enkele weken in Bahrein gaan beginnen aan zijn laatste seizoen voor het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen trekt na twaalf seizoenen de deur achter zich dicht in Brackley en verkast naar Ferrari. Hamilton reageert op zijn vertrek bij zijn grote liefde.

Het zat er de gehele donderdag al aan te komen, maar het team van Ferrari heeft de overstap van Hamilton officieel bevestigd. De zevenvoudig wereldkampioen wist door een speciale ontsnappingsclausule zijn contract bij Mercedes te laten verscheuren, waardoor hij vanaf 2024 vrij om te staan is. Het team van Ferrari weet aan de hand van die ontsnappingsclausule de droom van de Britse routinier uit te laten komen. Hamilton heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag ooit voor de illustere renstal wilde gaan rijden. Die droom komt nu in vervulling.

Opgegroeid bij Mercedes

Met de transfer moet hij natuurlijk wel de deur achter zich dichttrekken bij het team van Mercedes, de formatie waar hij grote successen mee boekte. Zes wereldtitels pakte de man uit Stevenage in dienst van de Zilverpijlen en dus is het vertrek natuurlijk ook een bron voor emoties. Hamilton reageert: "Ik heb hier elf geweldige jaren bij het team gehad en met zo trots op wat we samen bereikt hebben. Mercedes is al een onderdeel van mijn leven sinds ik dertien jaar oud ben. Het is de plek waar ik opgegroeid ben", stelt de Britse coureur in een statement van Mercedes.

Geweldig eindigen

Hamilton vervolgt: "De beslissing om te vertrekken is dus één van mijn zwaarste beslissingen uit mijn leven geweest. Het is alleen wel het juiste moment voor mij om deze stap te nemen en voor een nieuwe uitdaging te gaan. Ik blijf voor altijd dankbaar voor de ongelofelijke support die de Mercedes-familie mij heeft gegeven. Vooral voor de vriendschap en leiderschap van Toto [Wolff]. Ik wil samen geweldig eindigen. Ik ga er honderd procent voor en wil mijn best mogelijke prestatie leveren om ervoor te zorgen dat mijn laatste seizoen bij de Zilverpijlen er een wordt om te onthouden."