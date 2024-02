Redactie



Een bijzonder verhaal uit Brazilië is aan het licht gekomen door toedoen van een krant uit het land van de samba. Een persoon heeft daar namelijk uit naam van Lewis Hamilton geprobeerd om een dame die fan van de Brit is proberen op te lichten.

Formule 1-coureurs hebben in de wereld natuurlijk een hoop fans en anno 2024 is het gat tussen coureurs en de grote aantallen supporters een stuk kleiner dan vroeger door het toedoen van bijvoorbeeld de social media. Helaas hebben die social media ook een keerzijde. Zo proberen sommige mensen er op een vervelende manier een slaatje uit te slaan. Zo ook in Brazilië, waar een dame uit São Paulo dacht in contact te staan met de zevenvoudig wereldkampioen.

Audiobericht

De dame, genaamd Valdemira Aparecida, stuurde volgens Metrópoles een bericht naar het vermeende account van de Mercedes-coureur. Dit in de veronderstelling dat ze de echte Hamilton voor zich had. Vervolgens kreeg de dame een antwoord op haar bericht. Toch vertrouwde ze het op dat moment niet helemaal en vroeg ze Hamilton om een videoboodschap. Deze kwam er niet, omdat Hamilton naar eigen zeggen een publiek figuur is. Wél volgde er een audiobericht, al was deze naar alle waarschijnlijkheid met kunstmatige intelligentie, ook wel AI, gemaakt.

Geldbedrag

Vervolgens bood de neppe Hamilton aan de hand van een nepbedrijf uit Rio de Janeiro een fankaart aan ter waarde van 1500 dollar. Op dat moment steeg de achterdocht bij de dame en stapte ze naar Balanço Geral van Record, een krant uit Brazilië. Die stelde een onderzoek in, waaruit bleek dat het inderdaad om een nepaccount en oplichterij ging. Veel onderzoek zal daar mogelijk niet voor nodig zijn geweest, daar de echte Hamilton 36 miljoen volgers heeft en het nepaccount de duizend niet haalde.