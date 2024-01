Het nieuwe Formule 1-seizoen komt met een aardige snelheid op ons afgestormd en iets meer dan één maand hebben we de eerste Grand Prix van het jaar alweer achter ons liggen. Ook dit seizoen kunnen we weer de nodige interessante gevechten tussen coureurs verwachten en wij lichten er een aantal toe.

Over drie weken staan de wintertests op het programma in Bahrein en vanaf daar gaat het hard, want een week later gaan we de Grand Prix van Bahrein alweer rijden en zijn we officieel begonnen aan het Formule 1-seizoen van 2024. Vanzelfsprekend hopen we dat het een stuk spannender gaat worden dan vorig seizoen, toen Max Verstappen zeer dominant zijn derde wereldtitel wist veilig te stellen. Naar welke duels op de baan kunnen we dit seizoen het meeste uitkijken? We zetten er een paar op een rij.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vs Hamilton

Het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid, maar je mag er wel een klein beetje op hopen. Na het ongekende 2021-seizoen hopen we natuurlijk met zijn allen nog eens op een nieuwe editie van Max Verstappen versus Lewis Hamilton. De Nederlander wist in 2021 voor het eerst in vijf jaar tijd een serieus gevecht met de Brit op te bouwen, die in de jaren daarvoor telkens relatief eenvoudig naar de wereldtitel kon rijden, ondanks een paar speldenprikjes van Sebastian Vettel. In 2021 moest hij eindelijk weer werken voor zijn geld en kwam de Brit er al vrij snel achter dat hij in Verstappen een geduchte concurrent had gevonden.

Uiteindelijk werd het een zenuwslopende, controversiële en soms ook wat onvriendelijke race naar de wereldtitel, waarbij we allemaal weten wie aan het langste eind trok. In 2022 en 2023 hoopten we op een herhaling van die intense strijd, maar Hamilton moest met zijn matige W13 en W14 lijdzaam toezien hoe hij geen enkele vuist kon maken tegen Verstappen en zijn ontketende RB18 en RB19. Ondanks de teleurstellende resultaten wordt er toch weer veelvuldig gesproken over de Zilverpijlen. Mochten ze daadwerkelijk de stap richting Red Bull gezet hebben, kunnen we wellicht weer veel intense gevechten tussen deze twee rivalen gaan verwachten.

Ricciardo vs Tsunoda

De druk bij Visa Cash App RB, het voormalige AlphaTauri, lijkt het komende seizoen echt immens groot te worden. Daniel Ricciardo - inmiddels behoorlijk op leeftijd - en Yuki Tsunoda - inmiddels beginnend aan zijn vierde seizoen voor het "talententeam" van Red Bull Racing - gaan met elkaar de strijd aan. Er lijkt een hoop op het spel te staan, want het contract van Sergio Pérez bij Red Bull loopt na komend seizoen op zijn einde. De Mexicaan lijkt voorlopig geen aanspraak te maken op contractverlenging en dus komt het stoeltje naast Verstappen vrij.

Winst of verlies in de onderlinge teamstrijd lijkt een wereld van verschil te gaan maken. Zo zou er bij goede prestaties een stoeltje bij Red Bull verzekerd kunnen worden, terwijl tegenvallende resultaten kunnen betekenen dat het einde oefening is voor één van de twee heren. Immers bonkt ook de talentvolle Liam Lawson bijvoorbeeld op de deur voor een zitje in de koningsklasse. Hij liet het afgelopen seizoen al zien klaar te zijn voor het echte werk.

Hamilton vs Russell

Voorlopig lijkt het qua samenwerking tussen Lewis Hamilton en George Russell nog redelijk voor de wind te gaan. Het tweetal lijkt goed door één deur te kunnen bij het team van Mercedes en in 2022 leek het allemaal zeer gemoedelijk eraan toe te gaan binnen de Duitse renstal. Toen het niet Hamilton, maar uiteindelijk Russell was die de Grand Prix van Brazilië op zijn naam wist te schrijven voor de eerste en enige Mercedes-overwinning van het seizoen, leek de destijds 37-jarige Brit ook oprecht blij voor de eerste overwinning van zijn landgenoot. In 2023 kwam het tweetal elkaar al wat vaker tegen op de baan en werd het soms al wat minder vriendelijk.

Echter ging het de afgelopen jaren niet echt om de serieuze knikkers en stond er geen kampioenschap op het spel. Hoe gaat het eraan toe binnen het team als de W15 een auto blijkt die wél mee kan doen om de titel? Zowel Hamilton als Russell hopen in dat geval ongetwijfeld te mogen gaan voor het wereldkampioenschap, maar dat kan dure punten gaan kosten voor het team. Wordt er in dat geval een kant gekozen of kiest Toto Wolff voor het vrije gevecht met alle gevolgen van dien? En hoe gaat dat werken voor de relatie tussen de twee? Het kan een hoop vuurwerk gaan opleveren.

Leclerc vs Sainz

Dan nog ten slotte het team van Ferrari, waar Charles Leclerc afgelopen week zijn contract bij het team verlengde en zijn toekomst dus verbonden heeft aan de illustere Italiaanse formatie. Dat staat haaks op de situatie rondom Carlos Sainz. De toekomst van de Spanjaard is voorlopig nog compleet onduidelijk, terwijl Ferrari wel gewoon door lijkt te willen met de man uit Madrid. Sainz zelf lijkt echter te schermen met interesse van andere teams, zo wordt hij bijvoorbeeld vaak in verband gebracht met het aankomende Audi-project.

Door de contractsituaties wordt het mooi om te zien hoe het allemaal aankomend seizoen op de baan eraan toegaat. De afgelopen twee seizoenen hebben Leclerc en Sainz laten zien behoorlijk gewaagd aan elkaar te zijn en het lijkt aannemelijk dat de twee heren ook komend seizoen weer dichtbij elkaar staan. Wat gaat er in zo'n geval gebeuren en kiest Ferrari bijvoorbeeld gemakkelijk voor de coureur die nog voor jaren vastligt bij het team, of laten ze de Monegask en de Spanjaard gewoon vrij vechten op de baan?