Michael Andretti heeft aangegeven dat het team al 120 personeelsleden heeft aangenomen en dat de auto tevens al in de windtunnel staat. De vraag is nu vooral vanaf wanneer het team mag beginnen met racen en of het überhaupt goedkeuring krijgt van de FOM.

Andretti heeft van de FIA goedkeuring gekregen om vanaf 2026 deel te nemen aan F1, maar wacht nog op goedkeuring van de FOM, terwijl ook de teams kritisch zijn op het feit dat het prijzengeld niet omhoog gaat. De komst van Andretti zou namelijk betekenen dat de teams het huidige prijzengeld met nog een extra team moeten delen. Andretti heeft daarnaast nog een ander probleem: het heeft geen motorleverancier tot 2028. General Motors gaat via Cadillac de motorleverancier zijn van Andretti, maar wel pas vanaf 2028. Daardoor zou het team voor 2026 en 2027 nog een leverancier moeten vinden. Andretti zelf wil in 2025 al de F1 versterken, dus mocht dit lukken zal het voor drie seizoenen een leverancier nodig moeten hebben.

F1-auto staat al in de windtunnel

In gesprek met The Athletic maakt Andretti wel bekend dat de auto van het team al in de windtunnel staat. Verder zou Andretti al 120 personeelsleden binnen hebben gehaald, vanuit verschillende teams. Het valt Andretti in positieve zin mee hoe 'makkelijk' het ging om mensen binnen te halen. "Ik was positief verrast hoe makkelijk het was om mensen aan te trekken voor dit project. Een nieuw team en de naam Andretti trekken echt aan. We hebben mensen van Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren... Zij zochten allemaal een nieuwe uitdaging. Het is die potentie om afdelingen vorm te geven die zeer aantrekkelijk is."

Andretti over uitdagingen

Volgens Andretti vergt het veel geduld en tijd om een F1-team op te bouwen, zeker als het desbetreffende team niet weet vanaf wanneer ze in de Formule 1 mogen beginnen. "Het kost tijd om competitieve raceauto's te bouwen. Ik ben erg blij dat we al zoveel vooruitgang hebben geboekt met activiteiten met een lange doorlooptijd, zoals aerodynamisch ontwerp en simulatie. We onderschatten de taak niet."