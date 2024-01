Max Verstappen is natuurlijk op dit moment dé te kloppen man en om dat te doen wordt er al snel naar coureurs als Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris gekeken. Laatstgenoemde denkt dat het zeker mogelijk is om de Nederlander te verslaan, al zou hij het niet zo snel in hetzelfde team proberen.

Norris wist in 2023 na een matige start van McLaren stevig terug te komen. Aan het begin van het jaar stond McLaren in de pikorde ergens onderaan, terwijl men richting het einde van het seizoen regelmatig Red Bull Racing het vuur aan de schenen wist te leggen. De met upgrades sterk verbeterde auto zorgde er bovendien voor dat Norris eindelijk weer kon laten zien waar hij allemaal toe in staat is. Ondertussen bleven er geruchten rondzingen over zijn toekomst. Zo zou hij in de belangstelling staan om na zijn contract - dat na 2025 af zou lopen - naast Verstappen kunnen gaan rijden.

Bang?

Inmiddels heeft Norris op vrijdag zijn contract bij de Britse formatie verleng en kunnen de gedachten over Norris in een Red Bull voorlopig in de koelkast. In gesprek met Sky Sports geeft Norris toe dat hij überhaupt niet heel happig is om naast Verstappen bij Red Bull te rijden. Hij krijgt de vraag of hij bang zou zijn om in dezelfde wagen de strijd met de Nederlander aan te gaan: "Ik denk dat het een langere discussie is dan dat. Is Max één van de beste coureurs in de Formule 1? Absoluut. Volgens mij heeft hij dat vaak zat bewezen."

Warm nest Verstappen

Norris vervolgt: "Hij zit in een team waar hij zeer comfortabel in is. Een hoop dingen zijn om hem heen gebouwd. Het is dus voor een hoop mensen lastig om tegen de Max van nu te racen. Zelfs tegen de Max van een paar jaar geleden. Het is dus niet de vraag of je bang bent of niet. Ik zou sowieso nooit bang zijn om het tegen iemand op te nemen. Je moet je echter wel afvragen of je in een positie zit om iemand meteen uit te kunnen dagen. Ik denk dat dat in dit geval niet mogelijk is, voor geen enkele coureur. Het kost tijd om te wennen. Als je het dan tegen de beste coureur ter wereld opneemt, is dat niet heel handig."