Bradley Scanes, de voormalig personal trainer van Max Verstappen, vertelt dat het niet - zoals veel mensen wellicht denken - de nek is die het het zwaarst te verduren krijgt bij Formule 1-coureurs, maar de onderrug.

Scanes voegde zich voorafgaand aan het seizoen van 2020 bij het kamp van Verstappen als personal trainer, om ervoor te zorgen dat de Red Bull Racing-coureur in topconditie zou verkeren. De twee hielden er een nauwe band op na, maar eind vorig jaar besloot Scanes een punt te zetten achter zijn loopbaan in de Formule 1-paddock. Dit grotendeels vanwege het zeer uitdagende schema voor alle teamleden, dat alleen nog maar pittiger lijkt te worden, kijkend naar de 24 races op de kalender voor aankomend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Onderrug blessuregevoelig

Te gast bij de podcast The Red Flags vertelt Scanes waar de meeste blessures voorkomen in de autosport: "De onderrug, daar komen de meeste blessures voor bij coureurs", klinkt het. "Veel mensen denken dat ze nekblessures oplopen, maar dat is niet zo. Tenzij ze crashen. Het zijn goed getrainde atleten. De kracht van de nek ontwikkelt zich terwijl je rijdt, dus na het testen en het pre-season, ben je in principe klaar om te gaan." De impact op de onderrug is volgens de Brit afhankelijk van onder andere het circuit en hoe de auto staat afgesteld.

Band met Verstappen

Over de band met Verstappen vertelt hij: "Hij is makkelijk in de omgang, eerlijk en direct, betrouwbaar en loyaal", aldus Scanes. "Dat definieert Verstappen en de groep op hem heen. Iedereen zegt dat Nederlanders heel direct zijn, maar in de topsport moet je heel open zijn, je moet eerlijk tegenover iedereen zijn. Dus daar was ik al bekend mee."