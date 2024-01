RTL Deutschland heeft bekendgemaakt welke zeven Formule 1-races tijdens het seizoen van 2024 - ook in Nederland - gratis te bekijken zijn op televisie. Dat de aftrap van het nieuwe jaar in Bahrein uitgezonden zou worden, werd eerder al bekend.

RTL Deutschland was voor Nederlandse fans lange tijd een gratis mogelijkheid naast Ziggo Sport, maar na het seizoen van 2020 werd het contract met de Formule 1 vanwege financiële redenen niet meer verlengd. De uitzendrechten werden overgenomen door Sky Deutschland, de Duitse tak van Sky Sports F1, waar de Formule 1 vervolgens achter een betaalmuur verdween. Ondertussen zijn middels Viaplay de uitzendrechten in Nederland ook achter de betaalmuur terechtgekomen. Alleen de Dutch Grand Prix op Zandvoort is gratis te zien bij de NOS op NPO1.

Eind vorig jaar kondigden Sky Germany en RTL Deutschland echter een strategisch partnerschap voor minstens twee jaar, waarbij zeven van de in totaal 24 Grands Prix live en gratis worden uitgezonden op RTL. Dat is goed nieuws voor Nederlandse fans met een zenderpakket, want RTL Deutschland wordt bij de meeste aanbieders standaard opgenomen. Inmiddels zijn alle zeven gratis te bekijken races bekend. Bekijk ze hieronder.

Naast de zeven races bij RTL, zijn er nog meer mogelijkheden om gratis races te kijken tijdens het seizoen van 2025. Bekijk ze hier.

Gratis te bekijken races bij RTL Deutschland

Grand Prix van Bahrein - zaterdag 2 maart

Grand Prix van Hongarije - zondag 21 juli

Grand Prix van België - zondag 28 juli

Grand Prix van Zandvoort - zondag 25 augustus

Grand Prix van Monza - zondag 1 september

Grand Prix van Azerbeidzjan - zondag 15 september

Grand Prix van Las Vegas - zondag 23 november