Brian Van Hinthum

Zondag 12 februari 2023 15:49

Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van een belangrijk jaar in de Formule 1. De Japanse coureur heeft in de vorm van Nyck de Vries een rookie aan zijn zijde en weet dat hij moet presteren na twee twijfelachtige jaren. Ook Franz Tost zegt dat hij meer verwacht van zijn pupil.

Zoals gezegd wordt 2023 voor Tsunoda een belangrijk jaar. De kleine Japanner zag hoe zijn maatje Pierre Gasly vertrok richting Alpine. De afgelopen jaren kon Tsunoda zich vaak verschuilen achter de ervaring van de Fransman en werd er van hem niet verwacht dat hij de toch hoger aangeschreven Gasly wel even zou verslaan op de baan. Voor 2023 gaat dat echter totaal anders zijn. Hij krijgt in de vorm van De Vries te maken met een 'rookie' in de Formule 1 en dus zullen de ogen op Tsunoda gericht zijn.

De Vries verslaan

De AlphaTauri-coureur staat aan de vooravond van zijn derde jaar op het hoogste niveau van de motorsport en daar waar hij met name in zijn eerste jaar genoeg tijd en ruimte kreeg van Helmut Marko om fouten te maken en te leren, werd er in jaar twee al meer van hem verwacht. Die test heeft Tsunoda weten te doorstaan en in 2023 mag hij opnieuw zijn kunsten vertonen. Het lijkt er echter wel op dat hij in het komende seizoen De Vries zal moeten verslaan om zijn zitje voor 2024 veilig te stellen, anders kan dit zomaar het laatste seizoen worden van de sympathieke Japanner.

Verwachtingen van Tost

Voor teambaas Tost is het in ieder geval duidelijk dat de Japanner er hard aan zal moeten trekken. Hij zet rondom de onthulling van de nieuwe AlphaTauri zijn verwachtingen uiteen. "Vorig jaar had Yuki het lastig met de auto. Dit jaar hebben we volgens mijn verwachting een behoorlijk competitieve auto. Yuki moet als doel hebben om altijd in Q3 te eindigen en in de punten te finishen. Hij heeft veel kwaliteiten en nu genoeg ervaring in twee seizoenen Formule 1. Om deze redenen moet hij veel meer punten scoren dan vorig jaar", klinkt het duidelijk.

