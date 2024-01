Bradley Scanes, de voormalig personal trainer van Max Verstappen, vertelt over de band die hij de afgelopen vier jaar met de Nederlander heeft opgebouwd, en welke eigenschappen hem definiëren als mens.

Scanes ging voorafgaand aan het seizoen van 2020 aan de slag als personal trainer van Verstappen. De twee zorgden er samen voor dat de Red Bull Racing-coureur in topconditie verkeerde. Omdat in de Formule 1 de personal trainers vaak het hele seizoen als rechterhand van de coureur fungeren, wordt er vaak een hechte band opgebouwd. Zo ook tussen Scanes en Verstappen. Toch besloot eerstgenoemde eind vorig jaar een punt achter zijn loopbaan in de paddock te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Goede band

Het is een publiek geheim dat het schema rondom de Formule 1 zeer uitdagend is. Voor de teamleden vaak nog veel uitdagender dan voor de coureurs zelf. Dat was voor Scanes dan ook de voornaamste reden om het koningsklasse-hoofdstuk af te sluiten. Dat het stoppen van de samenwerking niet te maken had met de band tussen hemzelf en Verstappen, blijkt nog maar eens als Scanes te gast is bij een podcast.

Open en eerlijk in de topsport

In The Red Flags wordt Scanes gevraagd naar zijn goede band met Verstappen, en wat ervoor nodig was om die goede band tot stand te laten komen: "Hij is makkelijk in de omgang, eerlijk en direct, betrouwbaar en loyaal", klinkt het. "Dat definieert Verstappen en de groep op hem heen. Iedereen zegt dat Nederlanders heel direct zijn, maar in de topsport moet je heel open zijn, je moet eerlijk tegenover iedereen zijn. Dus daar was ik al bekend mee."