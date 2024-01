De nieuwe Grand Prix van Spanje is een feit en vanaf 2026 gaan we racen in Madrid. Het zorgde automatisch voor de nodige vraagtekens rondom de toekomst van de race in Barcelona, waar de Grand Prix al jaren wordt gehouden. Stefano Domenicali verschaft nu duidelijkheid.

Op dinsdag kwam dan eindelijk het langverwachte nieuws rondom de Grand Prix van Spanje in Madrid naar buiten: Vanaf 2026 wordt deze namelijk gereden op het Ifema Madrid Circuit. Het gaat om een 5,474 kilometer lang 'hybride circuit', dat dus deels stratencircuit en deels normaal circuit is, waarbij een rondje iets langer dan anderhalve minuut zal duren. De Madrilenen hebben een contract voor maar liefst tien jaar weten te bemachtigen, waarbij de druk op de Grand Prix in Barcelona dus verder groeit.

Lang contract

Domenicali reageert verheugd op het binnenhalen van de nieuwe race in de Spaanse hoofdstad: "Ik ben enorm blij dat we daar tot en met 2035 gaan racen, dat is een lange tijd. Dit is het doel voor de Formule 1, zowel met nieuwe of gevestigde organisatoren. Het zorgt ervoor dat iedereen kan gaan plannen in de toekomst en daarin kan investeren, omdat het een garantie is voor de promotor, de partners, de teams en de sport. Iedereen krijgt duidelijkheid op de lange termijn. In het verleden hadden we contracten voor twee, drie of vijf jaar. Nu gaan we voor lange verbintenissen. Als ze kort zijn, is er een reden voor."

Toekomst van Barcelona

Ondertussen hangen er na de aankondiging de nodige vraagtekens rondom de Grand Prix in Barcelona. Daar loopt de verbintenis tot en met 2026. De vraag is of er wel ruimte is voor twee races in Spanje: "Om verwarring en twijfel te voorkomen, wil ik even iets ophelderen. Het feit dat Madrid er nu is, zorgt er niet voor dat we in de toekomst niet in Barcelona kunnen blijven. Er staan gesprekken op de planning om te kijken of we onze samenwerking met Barcelona kunnen verlengen voor de toekomst. We hebben daar een hele goede relatie mee", besluit Domenicali.