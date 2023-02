POLL: heeft AlphaTauri met de kleurstelling van de AT04 de juiste keuze gemaakt?

Lars Leeftink

Zondag 12 februari 2023 07:59

AlphaTauri liet zaterdagavond voor het eerst de livery zien voor de AT04, de auto waarin Nyck de Vries zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 gaat rijden. De menigen op het internet waren verdeeld.

Zoals veel mensen wel hadden verwacht, koos het team ervoor om blauw en wit als de primaire kleuren te houden. Sinds 2020 heeft het team hier al voor gekozen, met vooral veranderingen op het gebied van stijl en patronen. Dit is ook dit seizoen het geval, want op dat gebied is de AT04 anders dan haar voorgangers van 2020, 2021 en 2022. Er is echter ook een verandering qua kleur te zien.

Rood

Er is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, wat rood te zien op de auto van AlphaTauri. Dit is omdat het team met Orlen een nieuwe sponsor heeft die een belangrijke plek heeft gekregen op de auto en ook de kleur rood met zich meebrengt. De vraag is wat de bezoekers van GPFans vinden van de livery. Laat het ons weten in de comments of door de poll in te vullen.