LIVE: Bekijk hier de lancering van de AT04 van Scuderia AlphaTauri

Vincent Bruins

Zaterdag 11 februari 2023 23:24 - Laatste update: 23:36

Scuderia AlphaTauri zal om 23:30 Nederlandse tijd de nieuwe kleurstelling van de AT04 onthullen.

Nyck de Vries zal met deze bolide racen in zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 naast teamgenoot Yuki Tsunoda. De lancering vindt plaats in New York City waar gisteren de Fashion Week is begonnen en AlphaTauri is natuurlijk ook een modemerk. De livery voor aankomend seizoen zal getoond worden op de AT03 van vorig jaar. De gloednieuwe auto voor 2023 zal waarschijnlijk pas later tijdens een shakedown of bij de wintertests te zien zijn. Het spektakel is hier te volgen op GPFans. Werkt onderstaande video niet? Klik dan hier.

