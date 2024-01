De Formule 1 werd in 1950 opgericht en wist tijdens de Grand Prix van Las Vegas van vorig jaar de 1100 races aan te tikken. We zetten op een rijtje vanaf welke startpositie er hoe vaak is gewonnen.

Het komt niet als een verrassing dat Formule 1-races het vaakst vanaf pole position worden gewonnen, om precies te zijn 470 keer wat 43% van de wedstrijden is. De kwalificatie is niet voor niets een belangrijke sessie in de koningsklasse van de autosport. Een kwart van de Grands Prix wordt gewonnen vanaf de tweede positie en een achtste vanaf de derde positie. Wat opvalt is dat hoe lager de startpositie is, hoe minder vaak het voorkomt dat een coureur vanaf die positie wint, behalve bij P10. Dat komt omdat we nu bijna twee decennia een kwalificatiesysteem hebben met een Q1, Q2 en Q3. Het is wel vaker voorgekomen dat een coureur die normaal gesproken vecht om de pole position, een probleem meemaakt in Q3 en dan laatste wordt in de sessie, en zo op P10 op de grid eindigt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Grosjean wacht nog steeds op Mercedes-test: "Allemaal mijn schuld"

Statistieken

Ook zijn er nog best wat Grands Prix gewonnen vanaf P14, veel vaker dan andere posities buiten de top 10, maar dat lijkt toeval te zijn. Degenen die vanaf P14 een race wisten te winnen zijn Max Verstappen in België in 2022, Lewis Hamilton in Duitsland in 2018, Jenson Button in Hongarije in 2006, Johnny Herbert op de Nürburgring in 1999, Olivier Panis in Monaco in 1996, Alan Jones in Oostenrijk in 1977 en Bob Sweikert in de Indianapolis 500 van 1955. Wat dan wel weer opvalt, is dat alleen de overwinningen van Verstappen en Sweikert niet gebeurden in een race met wisselvallige, regenachtige omstandigheden. Het record voor winnen vanaf de laagste startpositie is John Watson op het stratencircuit van Long Beach in 1982. De McLaren-coureur kwalificeerde zich toen als 22e. Hieronder zijn de statistieken op een rijtje te vinden.

Positie Hoe vaak Percentage 1 470 keer 43% 2 261 keer 24% 3 133 keer 12% 4 65 keer 5,9% 5 48 keer 4,4% 6 41 keer 3,7% 7 22 keer 2,0% 8 17 keer 1,5% 9 5 keer 0,5% 10 12 keer 1,1% 11 5 keer 0,5% 12 4 keer 0,4% 13 3 keer 0,3% 14 7 keer 0,6% 15 0 keer 0%

Vanaf buiten de top 15 op de grid is er op iedere positie nooit vaker dan twee keer gewonnen.