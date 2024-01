Aan het begon van het 2023-seizoen begon Mercedes nog altijd met de 'zeropods' op de W14. Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan was de kritiek van Toto Wolff op de bolide 'verkeerd' en misschien zelfs wat 'arrogant', zo stelt hij in de Formula For Success-podcast.

Het innovatieve, maar gewaagde concept van Mercedes kwam uiteindelijk niet goed uit de verf. Al vanaf de introductie van het ontwerp in 2022, bleek meer dan eens dat de snelheid ver te zoeken was. Dat had volgens Lewis Hamilton en George Russell vooral te maken met de onvoorspelbaarheid van de wagen. Halverwege het 2023-seizoen gooide Mercedes het concept om en daar zal de renstal met de W15 op voortborduren.

Artikel gaat verder onder video

Vleugje arrogantie

"Ik denk gewoon dat er aan het begin van het jaar een vleugje arrogantie was van Toto", zo zag Jordan aan het begin van 2023. Mercedes hield nog vol aan het oude concept, maar kwam daar in Monaco op terug. "En ik ben blij dat hij daarvan is teruggekomen, omdat ik alle vragen kreeg toen hij zei dat de ingenieurs het verkeerd hadden, terwijl ik zei, 'Luister, jij bent de CEO van het bedrijf, je bent uiteindelijk verantwoordelijk, de verantwoordelijkheid ligt bij jou. Jij hebt dat verkeerd gezien. Het woord dat je naar mijn mening had moeten zeggen, Toto, is We hebben het verkeerd gezien".

'Wolff moet klappen vangen voor team'

Jordan is dan ook van mening dat Wolff juist zijn team uit de wind moet houden. "Omdat hij een enorm onderdeel is van dat team. De structuur die hij heeft helpen opbouwen, we weten hoe krachtig het was, we weten hoe succesvol het is geweest. Dus als het misgaat, denk ik dat we allemaal onze handen omhoog moeten steken en het moeten delen."