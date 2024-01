Toto Wolff heeft nog maar eens zijn steun richting George Russell uitgesproken. De Mercedes-teambaas is te spreken over de 25-jarige Brit en zou hem "altijd" in zijn team willen hebben.

George Russell maakte zijn debuut bij het team van Mercedes in 2022, nadat hij drie jaar bij Williams had doorgebracht. Ondanks dat zijn vorige werkgever onderaan de ranglijst bungelde, wist hij regelmatig indruk te maken. Ook bij de Duitse grootmacht wist hij hoge ogen te gooien. Tijdens zijn eerste seizoen - waarin Mercedes enorm tegenviel qua performance - vormde hij regelmatig een uitdaging voor teammaat en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Er werd zelfs gespeculeerd of laatstgenoemde 'het' nog wel zou hebben.

Hamilton versus Russell

Afgelopen seizoen was het echter Hamilton die de boventoon voerde. De routinier werd derde in het wereldkampioenschap met 234 punten, terwijl Russell moest tekenen voor de achtste plaats met 175 punten. Met name in slotfase van het seizoen had Russell het vaak lastig, iets wat hij zelf steeds als eerste toegaf. Het leidde zelfs tot een discussie via de media tussen Russell en teammaat Toto Wolff, waarin Russell beweerde zijn vorm kwijt te zijn, terwijl Wolff hier in positieve zin niets van wilde weten.

Tevreden over performance

Ook in de wintermaanden blijft Wolff achter zijn coureur staan, die zich dan ook geen zorgen lijkt te hoeven maken: "Als je goed presteert en de verwachtingen hoger worden, wordt het leven ingewikkeld", vertelt hij tegenover La Gazetta dello Sport. "Maar ik zie geen druk bij hem. George is een jonge en sterke coureur bij een team met de beste coureur", doelt de Oostenrijker op Lewis Hamilton. "Hij daagt hem uit en probeert hem te verslaan terwijl hij leert. Hij heeft aan al onze verwachtingen voldaan. Als ik kijk naar zijn leeftijd en talent, is hij iemand die ik altijd in mijn team zou willen hebben."