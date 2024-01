Vincent Bruins

Het is de één na laatste dag van de 2024-editie van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Het lijkt erop dat de overwinning in het autoklassement al beslist is, nadat Sébastien Loeb een boel tijd verliest. Bij de motoren, quads en buggy's blijft het spannend. Pascal de Baar was de beste Nederlander bij de vrachtwagens.

De overgebleven deelnemers moesten vandaag 587 kilometer afleggen tussen Al-'Ula en Yanbu. 480 kilometer hiervan was een uitdagende special stage met veel stenen op het terrein. Ross Branch won Etappe 11 bij de motoren. Het gat tussen hem en klassementsleider Ricky Brabec is 10 minuten en 22 seconden met nog één proef te gaan. Adrien Van Beveren werd derde, ondanks een valpartij toen hij kamelen moest ontwijken en een lekkende benzinetank. José Ignacio Cornejo verloor bijna een half uur vanwege een kapotte benzinepomp. Alexandre Giroud wist bij de quads 37 seconden goed te maken op klassementsleider Manuel Andújar en het gat is nu 8 minuten en 14 seconden. Mitch Guthrie zal de laatste dag ingaan met een voorsprong van 25 minuten op Red Bull Team USA-ploegmaat Cristina Gutiérrez bij de T3-Buggy's, terwijl Nicolás Cavigliasso vandaag de etappe won. Bij de T4-Buggy's is de voorsprong van Xavier de Soultrait van meer dan 20 minuten naar slechts 2 minuten en 49 seconden gegaan na een indrukwekkende etappezege voor Jérôme de Sadeleer.

Vierde Dakar-overwinning lonkt voor Sainz

Sébastien Loeb ging Etappe 11 in met een achterstand van 13 minuten en 22 seconden op Carlos Sainz. Hij kwam als snelste door bij de eerste paar waypoints, maar raakte vervolgens een grote steen met een gebroken ophanging tot gevolg. De Fransman had niet de juiste reserveonderdelen bij zich en moest wachten op de andere Prodrive Hunter van Zi Yungang. Na nog eens drie lekke banden kwam Loeb aan als 36e na anderhalf uur tijdsverlies. Lucas Moraes lag derde in het autoklassement, maar zijn Toyota liep ook een gebroken ophanging op. De emotionele Braziliaan maakt realistisch gezien niet langer kans op het podium. Guerlain Chicherit won zijn tweede etappe op rij voor Guillaume De Mévius en laatstgenoemde ligt nu tweede in de tussenstand, anderhalf uur achter Sainz en 9 minuten voor Loeb. Sainz kon het iets kalmer aan doen, nadat hij het drama van Loeb zag, en werd vandaag derde. Tim en Tom Coronel maakten, in tegenstelling tot Etappe 10, vandaag wel een probleemloze dag mee en blijven 24e in het klassement. Maik Willems kwam als 38e aan de streep.

Tsjechisch feestje bij de trucks

Het werd een één-twee-drieresultaat voor de Tsjechen bij de vrachtwagens vandaag. Aleš Loprais won Etappe 11 met zijn Praga, ondanks dat hij met een lekke band aan de finish kwam. Martin Macík werd tweede en hoefde maar 5 minuten op te geven aan Loprais. De Iveco-coureur heeft nog altijd een ruime voorsprong van twee uur in het klassement. Jaroslav Valtr completeerde de top drie met zijn Tatra voor teamgenoot Pascal de Baar die vandaag de snelste Nederlander was. Janus van Kasteren klokte de vijfde tijd en ook Michiel Becx en Mitchel van den Brink vonden we nog in de top tien. Laatstgenoemde verloor vandaag een uur en maakt realistisch gezien niet meer kans op een klassering in de top twee bij de vrachtwagens. Hij heeft nog wel een uur voorsprong op Van Kasteren die vierde ligt in de tussenstand. Morgen wordt de allerlaatste etappe van de 2024 Dakar Rally verreden.