Hoewel Max Verstappen en Lewis Hamilton een heleboel met elkaar gemeen hebben, wijst Graham Watson (teammanager AlphaTauri) naar het grootste verschil tussen het duo: de één is een nerd en de ander is vooral een merk.

De parallellen tussen Hamilton en Verstappen liggen niet direct aan de oppervlakte. Zo kon de Brit in zijn eerste seizoen direct een serieuze gooi doen naar de wereldtitel, terwijl Verstappen in 2015 begon bij een middenmotor, Toro Rosso. Toch hadden beide mannen in hun eerste paar jaren te maken met een reputatie die wees naar een coureur die misschien zo nu en dan iets te veel risico nam. Uiteindelijk heeft Hamilton zijn gouden jaren gehad, door zich te richten op het kampioenschap in plaats van incidentele overwinningen en die mentaliteit lijkt er ook bij Verstappen te zijn ingekropen.

'Hamilton merk, Verstappen F1-coureur'

Hamilton heeft naast zijn Formule 1-carrière nog een heleboel andere activiteiten. Zo is hij vaak bij modeshows terug te vinden, is hij gedeeltelijk eigenaar van de Denver Broncos en is hij ook nog bezig met het opnemen van een Formule 1-film. "Lewis Hamilton is zeer getalenteerd, maar is betrokken bij zoveel zaken dat mensen zich afvragen: is hij nu een Formule 1-coureur of niet? Hij wordt geassocieerd met zoveel andere dingen. Lewis Hamilton is een merk, Max Verstappen is een Formule 1-coureur. En dat zal niet veranderen", zo vindt Watson op Verstappen.com.

Continue verbeteren

Verstappen is een echte racebeest en is naast het Formule 1-kampioenschap ook vaak in de virtuele wereld bezig om de grenzen te verleggen. "Ik zeg niet dat wat Hamilton doet verkeerd is, maar hij is niet de nerd zoals Max. Wanneer jongens zoals hij niet in de auto zitten, zitten ze in de simulator of in een kart. Ze proberen zichzelf voortdurend te verbeteren", aldus Watson.