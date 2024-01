Brian Van Hinthum

Woensdag 17 januari 2024 11:42 - Laatste update: 11:42

Lando Norris staat hoog op het verlanglijstje van Red Bull Racing, iets dat inmiddels geen verrassing meer is. Zak Brown is niet van plan om zijn pupil zomaar te laten gaan en stelt dat de krabbel van Norris onder een nieuw contract hoog op het verlanglijstje staat.

De in 2023 met upgrades sterk verbeterde auto zorgde ervoor dat Norris eindelijk weer kon laten zien waar hij allemaal toe in staat is. De getalenteerde coureur wist uiteindelijk na een belabberde start nog zeven keer naar het podium te rijden in 2023 en zich tussen beide Ferrari-coureurs te nestelen voor de zesde plaats in het kampioenschap. Het wekt natuurlijk de interesse op van andere teams, zeker gezien het feit dat zijn verbintenis met McLaren na 2025 op zijn eind loopt.

Constante gesprekken

Zo heeft Christian Horner namens Red Bull al meerdere keren met de goede vriend van Max Verstappen geflirt. De Oostenrijkse formatie zou maar wat graag de krabbel van Norris binnenhalen en hem naast de Nederlander posteren. Brown bevestigt echter dat zijn team op de achtergrond hard werkt aan het verlengen van Norris zijn contract: "Lando staat hier nog een paar jaar onder contract. Natuurlijk zijn we constant met hem in gesprek. Hij begint er ook steeds meer over na te denken. 2026 is niet ver weg", zo citeert Crash de McLaren-CEO.

Jacht van Red Bull

Brown vervolgt: "Het behouden van Lando en Oscar is een sleutelelement voor ons. Het geniet een hoge prioriteit." Bang voor de benadering van Red Bull is Brown niet: "Het is onze taak - of het nu om medewerkers, coureurs of sponsoren gaat - om ervoor te zorgen dat ze bij McLaren willen zijn. Ik focus me dus op het ervoor zorgen dat McLaren de beste omgeving verzorgt en mensen hier willen zijn. Uiteindelijk heb je geen controle over benaderingen van buitenaf. Ik heb veel vertrouwen in onze relatie met Lando. Ik kan er alleen voor zorgen dat we hem de omgeving geven die hij wil, dan ga ik er vanuit dat hij hier wil blijven."