Als het aan George Russell ligt, dan gaat hij in het nieuwe seizoen op dezelfde gemoedelijke voet door met Lewis Hamilton. Het duo van Mercedes lijkt enorm aan elkaar gewaagd te zijn en ondanks de competitieve houding, hoopt Russell een situatie zoals in 2016 met Nico Rosberg te voorkomen.

Rosberg haalde in 2016 alles uit de kast om zijn toenmalige teamgenoot Hamilton de baas te zijn. Het zorgde ervoor dat de relatie tussen de twee voormalig vrienden tot een nulpunt was bekoeld. Uiteindelijk wilde de Duitser maar één ding en dat was de wereldtitel pakken. Na een heftig jaar lukte het Rosberg om vader Keke te evenaren als wereldkampioen Formule 1. Op het FIA-gala in 2016 legde de Duitser uit dat het intense jaar toch wel zijn tol heeft geëist en hij zette een punt achter zijn actieve Formule 1-carrière.

'Strijd om suprematie niet aan de orde'

Russell heeft zich in 2022 ontdaan van de moeilijkste horde om te nemen. De Engelsman wist in Hongarije zijn allereerst pole position te pakken en won de sprintrace in Brazilië, maar ook de Grand Prix wist hij op zijn naam te zetten. Nu die last van zijn schouder is gevallen, kan hij zich richten op de toekomst en bij Auto Motor und Sport blikt hij terug op de relatie met zijn teamgenoot. "Lewis en ik, dat werkte omdat we weten dat we samen het team verder brengen dan als we tegen elkaar gaan racen. In het verleden, als er problemen waren tussen de coureurs, was dat misschien omdat er minder leeftijdsverschil was en er in het team werd gestreden om de suprematie. Dat is op dit moment niet aan de orde", zo legt Russell uit.

'Onszelf schaden'

Toch kan hij een verstoorde relatie niet uitsluiten, want in de Formule 1 kunnen de gemoederen snel hoog oplopen. "Als de goede relatie met Lewis zou stuklopen, zou dat het team geen goed doen en het zou onszelf op termijn schaden", zegt hij realistisch. De W14 moet de zure nasmaak van de W13 uitspoelen en volgens Russell is het team goed op weg. "We weten dat we een auto bouwen die sneller zal zijn dan die van vorig jaar. Ik ben er ook zeker van dat we ons zullen verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Maar we weten niet wat iedereen heeft gedaan. En dat is het probleem. Het is een relatief spel", aldus Russell die gaat beginnen aan zijn tweede seizoen bij de Zilverpijlen.

