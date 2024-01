Waar, wanneer en hoe laat kun je Real Racers Never Quit met Verstappen zien?

Lars Leeftink

Dinsdag 16 januari 2024 15:15 - Laatste update: 16:22

Dinsdagavond gaat Real Racers Never Quit beginnen, het online race-evenement dat georganiseerd wordt door Team Redline van Max Verstappen. Vanzelfsprekend doet de Nederlander mee, maar de vraag is wie er verder nog meer mee gaan doen, hoe laat het begint en waar de evenementen te volgen zijn.

Real Racers Never Quit is in het leven is geroepen tijdens de coronacrisis en werd toen een alternatief voor coureurs om te racen in een periode dat dit in het echte leven niet kon. Het evenement heeft stand weten te houden en zal ook in 2024 weer plaats gaan vinden. Niet alleen Verstappen en bekende virtuele racers doen mee, maar ook andere echte coureurs. Denk aan Dennis Hauger, Gabriel Bortoleto, Job van Uitert, Antonio Felix da Costa, Felipe Drugovich en Kelvin van der Linde.

Waar te zien?

Daar waar Real Racers Never Quit eerst een simpel alternatief was voor coureurs, is het nu veel groter dan dat. Er worden zes races verreden, waarvan op 16 januari de eerste op het programma staat. De simracers gaan het tegen echte coureurs opnemen in drie categorieën: GT3, Formule 3 en Formule 4.

Op dinsdag 16 januari begint Real Racers Never Quit met een GT3-race in Daytona. Vervolgens staat komend weekend tussendoor nog de virtuele 24 uur van Daytona op het programma, een week voor de echte 24 uur van Daytona in de IMSA. Na de virtuele 24 uur van Daytona volgen er op 23 januari twee races: op Silverstone (Formule 3) en een race op Mugello (Formule 4). Een week daarna, 30 januari, volgt er een virtuele race met F3-auto's op het Virginia International Raceway en een F4-race op Motorland Aragon. Tot slot wordt er afgesloten met een GT3-race op het circuit Fuij. Deze race wordt op 9 februari verreden.

Hoe laat gaan de races beginnen? Als er een enkele race op het programma staat begint de race, zoals dinsdag 16 januari, om 20:00 uur. Als er op een avond twee races zijn, begint het logischerwijze wat eerder: 18:00 uur. Alle races zijn te zien op het Twitch-kanaal van Team Redline.