Brian Van Hinthum

Maandag 15 januari 2024 21:00

Max Verstappen kreeg in zijn jonge jaren in de Formule 1 nog wel eens te horen dat hij niet zo'n nette coureur was en de Nederlander was ook inderdaad regelmatig betrokken bij incidenten op de baan. David Croft denkt dat de Limburger zijn wilde haren inmiddels verloren heeft en er van die Verstappen geen sprake meer is.

Verstappen kwam natuurlijk op vroege leeftijd in de Formule 1 terecht en het was dan ook niet gek dat de zoon van Jos Verstappen op het begin moeite had om zijn jeugdigheid te onderdrukken. Het zorgde niet altijd voor gevechten die goed afliepen op de baan en in de eerste jaren van zijn loopbaan was de inmiddels 26-jarige coureur toch met enige regelmaat betrokken bij crashes en incidenten. Een imago waar de Red Bull-coureur moeilijk vanaf kwam.

Artikel gaat verder onder video

Smerige coureur?

Inmiddels heeft Verstappen een seizoen achter de rug waarin hij elke ronde van het wereldkampioenschap heeft gereden, waarbij hij toch ook een aantal keren vanaf het middenveld moest starten. Voor ongelukken of crashes zorgde dat niet en daardoor lijkt de Nederlander zijn wilde haren wat betreft schermutselingen op de baan wel verloren te zijn. Volgens Sky Sports-commentator Croft is dat inderdaad het geval: "Ik denk dat Max geen smerige coureur is", citeert PlanetF1 hem op de 2024 Autosport International Show.

Hamilton

Volgens Crofty valt het nu dus allemaal wel mee anno 2024: "Ik denk dat hij op een bepaald punt in zijn carrière wel té agressief was. Maar dat heeft hij nu weten te finetunen. Ik denk wel dat we Max het één en ander zien veranderen wanneer Max en Lewis op een dag weer wiel aan wiel aan het vechten seizoen. Hij weet hoe goed Lewis is", besluit de Britse commentator over de Red Bull-coureur met een verwijzing naar het 2021-seizoen.