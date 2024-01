Remy Ramjiawan

Formule 1-commentator Olav Mol hoopt dat Max Verstappen voor zijn vierde wereldtitel moet gaan knokken. Mol wijst in het programma Nederland Autosportland naar de concurrenten van de Nederlander, die de messen geslepen hebben. Wel verwacht hij dat de Limburger aan het einde van het seizoen de wereldbeker omhoog zal houden.

Red Bull Racing zal in 2024 met een verbeterde versie van de RB19 komen en dus is de verwachting dat het Oostenrijkse team wederom de dienst uit gaat maken binnen de sport. Toch zijn er een aantal teams die stappen wisten te zetten, zoals Aston Martin aan het begin van 2023 en McLaren vanaf de wedstrijd in Silverstone. Het oranje team wijst Mol dan ook aan als voornaamste rivaal, als hij in zijn glazen bol kijkt. "Als ik kijk naar waar de concurrentie vandaan moet komen en je trekt de lijn door vanaf het 2023-seizoen, dan denk ik dat het toch wellicht McLaren moet gaan zijn. Prima rijdersduo met Lando [Norris] en met Oscar [Piastri]."

'Mercedes niet uitvlakken'

Toch houdt Mol ook het team van Mercedes in de gaten, waar maandag bekend werd dat Toto Wolff tot en met 2026 de teambaas van zal blijven. "Je moet ook het team van Mercedes niet uitvlakken en je vergeet het alweer bijna; het team van Mercedes is over de hele lijn toch best succesvol geweest het afgelopen jaar, met al die podiums die ze toch weten te pakken. Lewis wordt dan uiteindelijk geen tweede in het WK, maar ze pakken wel die plek achter Red Bull Racing en dus zijn zij 'steady' (stabiel). Je kunt ze nooit uitschakelen."

'Verstappen viervoudig kampioen na echt titelgevecht'

Mol wijst vervolgens ook naar Ferrari, maar de rode lijn is duidelijk; de titel mag naar Verstappen gaan, maar de commentator wil een titelgevecht zien. "Natuurlijk hoop ik dat Max Verstappen weer een wereldtitel gaat halen, maar ik zou het ook weleens mooi vinden hoe hij nu, met al die titels op zak en dat zelfvertrouwen wat er is, hoe die gaat knokken als er ineens anderen zijn. Als hij er echt voor moet rijden om te zeggen nou derde plek is het maximale vandaag, laat ik dat er maar uithalen. Het is een kampioenschap, dus betrouwbaarheid is een belangrijk ding. Laat het maar een gevecht van drie, vier of vijf teams zijn", aldus Mol.