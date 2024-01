Lars Leeftink

De Formule 1 heeft al een tijdje niet meer te maken gehad met een compleet nieuw F1-team, maar hier kan in 2025 of 2026 verandering in gaan komen als bij Andretti alles volgens plan gaat. Hoe staat het er met ingang van 2024 precies voor met het nieuwe team?

De Formule 1 bestaat, sinds het Amerikaanse Haas F1 Team in 2016 werd toegevoegd aan de grid, uit tien teams. In de tussentijd waren Alfa Romeo, Alpine en Aston Martin weliswaar nieuwe namen, maar deze teams kwamen voort uit teams die al actief waren in F1 (Sauber, Renault en Racing Point). Haas was wat dat betreft het laatste compleet nieuwe team dat de koningsklasse kwam versterken. Andretti zou in 2025 of 2026 het volgende team moeten worden, maar de vraag is of dit wel gaat lukken.

Nieuwe tijdperk in F1

Op papier lijkt het voor Andretti misschien logischer om vanaf het nieuwe tijdperk in F1, dat in 2026 begint dankzij nieuwe motorreglementen, de koningsklasse te komen versterken met een nieuw team. Andretti heeft echter al meerdere keren aangegeven dat het in 2025 al actief wil zijn in de Formule 1. Daarvoor zal Andretti, dat onder meer actief is in IndyCar en Formule E, nog wel flink wat stappen moeten zetten. Wat weten we momenteel van het nieuwe team van Andretti?

FIA keurde Andretti goed

Wat duidelijk is, is dat er vier inzendingen waren voor nieuwe F1-teams en alleen de inzending van Andretti door de FIA is goedgekeurd. Daardoor heeft het team van de FIA dus goedkeuring, maar daarmee is deelname aan F1 nog niet officieel. Hier straks meer over. Het andere wat zeker is, is dat Andretti al een kopie van de 2023-versie van een F1-auto gebouwd heeft en dat het als Amerikaans team de sport in wil gaan. Ook is het al bekend wie de motorleverancier wordt: General Motors. Dit gaat gebeuren via het merk Cadillac. Er zijn echter nog meer dan genoeg vraagtekens rondom het team.

Keurt FOM Andretti goed?

De vraag is bijvoorbeeld nog maar of de FOM [commerciële rechteneigenaar van F1] het toetreden van Andretti in de koningsklasse goed gaat keuren. Deze goedkeuring is namelijk wel nodig om het officieel te maken. Daarnaast zijn ook een paar F1-teams tegen de komst van Andretti, omdat het prijzengeld onder de teams wordt verdeeld en dit prijzengeld met een elfde team alleen maar minder wordt als het bedrag niet hoger zou worden. De inzending van Andretti is dus alleen door de FIA goedgekeurd en kan dus nog niet als officieel gezien worden.

Motorleverancier

Daarnaast is het nog maar de vraag of Andretti, mocht het in 2025 of 2026 inderdaad de Formule 1 komen versterken, een motorleverancier kan vinden. General Motors zal via Cadillac de motoren van het team gaan leveren, maar is dit pas vanaf 2028 van plan. Aangezien Andretti in 2025 of 2026 wil beginnen in F1, zal het voor twee of drie seizoenen een andere motorleverancier moeten vinden. Vooral Renault en Honda worden in de geruchten vaak genoemd als mogelijke partner van Andretti voor het seizoen 2025, 2026 en 2027. Met Mercedes, Renault, Red Bull Ford, Audi, Honda en Ferrari zijn er genoeg opties vanaf 2026, waardoor dit steeds meer het meest logische seizoen lijkt te zijn voor het debuutjaar van Andretti.

2025 of 2026?

De volgende vraag is namelijk of 2025 voor Andretti haalbaar is? Eind 2023 liet Andretti weten dat het, na de goedkeuring van de FIA, nog steeds gaat voor het F1-seizoen 2025. De vraag is of dit, gezien de vragen die hierboven zijn gesteld, realistisch is. Het team zal hiervoor goedkeuring moeten krijgen van de FOM en de teams en zal daarnaast ook een leverancier moeten vinden en de organisatie op orde moeten hebben. Het jaar 2026, een jaar waarin het nieuwe tijdperk in F1 dus begint, lijkt dan een realistischer doel te zijn en geeft Andretti tevens meer tijd om nog wat meer vraagtekens op te lossen. Daarnaast zal het in 2026 ook meer keuze hebben als het aankomt op leveranciers.

Wie worden de coureurs van Andretti?

Andretti moet daarnaast ook nog twee F1-coureurs gaan vinden voor het seizoen 2025 of 2026. Het Silly Season van 2024 in F1 belooft spectaculair te worden, met veertien van de twintig coureurs die na het seizoen 2024 geen contract meer hebben. Wat dat betreft heeft Andretti, dat natuurlijk ook in andere raceklassen actief is en dus al een pool van coureurs heeft, keuze genoeg voor het seizoen 2025. Voor het seizoen 2026 hebben alleen Max Verstappen en Oscar Piastri momenteel een contract, waardoor de keuze voor Andretti tijdens het Silly Season van 2025 wellicht nog groter zal zijn. Dit zal afhangen van hoeveel lange contracten er in 2024 uitgedeeld worden aan coureurs. Het team heeft zelf met onder meer Jake Dennis en Norman Nato in Formule E en Colton Herta, Kyle Kirkwood en Marcus Ericsson in IndyCar al aardig wat coureurs in eigen gelederen waar het uit zou kunnen kiezen en kan daarnaast natuurlijk altijd nog jonge coureurs 'lenen' van de opleidingsprogramma's van Mercedes, Ferrari of Red Bull.

Conclusie

Aangezien verder ook de organisatie van het F1-team, zoals een teambaas en alle andere belangrijke functies binnen een F1-team, ook nog niet bekend zijn, is er nog veel werk te verrichten voor Andretti. 2025 lijkt hierdoor niet realistisch te zijn, ondanks dat dit wel het doel van Andretti zelf is. 2026 lijkt het meest realistische scenario als het gaat om het debuutjaar van Andretti in F1, als het team door onder meer de FOM überhaupt wordt goedgekeurd.