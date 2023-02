Remy Ramjiawan

Volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de manier waarop Michael Andretti een startbewijs in de Formule 1 probeert af te dwingen, niet verstandig. De Amerikaan heeft niet onder stoelen of banken geschoven dat hij graag mee wil gaan doen in de koningsklasse, maar volgens de Italiaan is de 'luidruchtige' aanpak niet slim.

Het mag geen geheim zijn dat Andretti zo snel mogelijk het groene licht wil krijgen om aan de slag te kunnen gaan in de Formule 1. De sport is in de Verenigde Staten populairder dan ooit geworden en een extra Amerikaans team, ligt dus in de lijn der verwachtingen. Toch zijn de huidige renstallen huiverig om een nieuw team toe te laten voegen en Andretti heeft openlijk zijn kritiek geuit op de tien teams. Domenicali vindt die strategie niet handig en wijst naar het respect voor de huidige formaties.

'Teams gierig noemen is niet slim'

In gesprek met Sky Sports F1 legt de CEO van de Formule 1 het uit: "Allereerst verwelkomen we iedereen die waarde toevoegt aan het racen. Ik denk dat we iedereen moeten respecteren. Er zijn teams zoals Mario en Michael Andretti die zeer luidruchtig zijn over hun wil om de Formule 1 binnen te komen. Maar in mijn ogen [is het] niet slim om te zeggen dat teams gierig zijn." Andretti heeft zich openlijk geuit over de prijzenpot van de Formule 1 en het feit dat de renstallen niet staan te springen om een extra team ook deel uit te laten maken van dat geld. "Er zijn anderen die veel minder uitgesproken zijn die graag in de Formule 1 willen komen, dus er is een proces dat we moeten respecteren en daar zullen we samen met de FIA voor zorgen."

Michael Andretti

Proces volgen

Ondanks dat het erop gaat lijken dat Andretti hoogstwaarschijnlijk akkoord zal gaan krijgen om te starten in de sport, legt Domenicali uit dat de sport voorzichtig is in het toevoegen van nieuwe teams. "Als alle elementen er zijn, zullen ze zeer welkom zijn. We moeten met veel factoren rekening houden en we moeten niet overreageren omdat iemand druk op het systeem probeert te zetten. Het proces zal serieus worden afgewerkt of iemand nu schreeuwt of niet. Ik heb Andretti verteld dat ik anders zou hebben gehandeld. Het lijkt misschien een persoonlijke aanval op Andretti, maar dat is niet het geval", aldus de CEO van de Formule 1.