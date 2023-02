Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gesuggereerd dat de twee teams die de toetreding van Andretti Cadillac Racing tot de Formule 1 steunen een dubbele agenda hebben.

Het Amerikaanse team, geleid door voormalig McLaren-coureur Michael Andretti, kreeg vorig jaar weerstand van de gevestigde teams toen ze hun plannen om toe te treden bekendmaakten. Maar nadat Andretti wereldkundig had gemaakt dat het zou gaan samenwerken met General Motors en Cadillac, leek de wens van de andere teams om waarde aan de Formule 1 toe te voegen, te zijn ingewilligd. Toch is er nog steeds weerstand tegen het bod, hoewel McLaren en Alpine als enige twee teams bijna om zijn. Het Franse team heeft daarbij ook nog een eigen belang, want mocht Andretti op de startgrid verschijnen, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk gebeuren met Renault-motoren.

In gesprek met RACER laat Horner zijn licht op de mogelijke deelname van Andretti schijnen: "Kijk, Andretti is een geweldig merk, een geweldig team. Mario, wat hij heeft gedaan in de Formule 1 - ook als Amerikaan - is fantastisch. Uiteraard zouden GM en Cadillac ook twee fenomenale merken zijn om in de sport te hebben, en ik denk niet dat daar discussie over mogelijk is." Wel wijst de teambaas van Red Bull naar de rekeningen: "Maar zoals met al deze dingen, komt het uiteindelijk neer op, 'Nou, wie gaat het betalen?'. En je kunt ervan uitgaan dat de teams, als ze worden gezien als degenen die ervoor betalen - of hun prijzengeld zien verwateren, om het mogelijk te maken - natuurlijk niet zo goed zullen zitten."

McLaren en Alpine steunen de intrede van Andretti en Horner wijst naar hun belangen in het Amerikaanse team. "De twee teams die het steunen [McLaren en Alpine] hebben ofwel een partnerschap in de Verenigde Staten met hen, of gaan een motor leveren. De andere acht zeggen: 'Wacht even, waarom zouden wij ons deel van het prijzengeld verminderen?", zo legt hij het dilemma uit.

Michael Andretti, Mario Andretti & Zak Brown

Volgens Horner zou het 'Audi-model' voor Liberty Media de beste optie zijn. "Aan de andere kant heb je de jongens van Liberty [Media] die zeggen: 'We gaan er niet voor betalen, we zijn blij met tien gezonde, concurrerende franchises vanuit een operationeel perspectief - garages, logistiek, campers - het is allemaal meer te accommoderen"', voegt Horner eraan toe. "Ik weet zeker dat ze de voorkeur zouden geven aan het Audi-model, waarbij ze binnenkomen en een bestaande franchise overnemen."

Wat de beste manier is om in te stappen in de koningsklasse, dat durft Horner ook niet te zeggen. Hij hoopt op een oplossing die voor alle partijen goed uit zal werken. "Ik hoop dat er een oplossing gevonden kan worden. Wat wellicht beter zou zijn, is als ze één van de bestaande teams of franchises zouden kunnen overnemen, maar het zijn zeker allebei geweldige merken die zeer, zeer welkom zouden zijn in de Formule 1", aldus de teambaas van Red Bull Racing.

