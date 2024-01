Brian Van Hinthum

Vrijdag 12 januari 2024 17:15

Afgelopen week was daar plotseling het nieuws dat Guenther Steiner vertrokken is bij het team van Haas. Een mededeling die we allemaal toch niet echt zagen aankomen. Vanzelfsprekend was het niet de eerste keer dat we verbaasd werden door een plotseling vertrek in de koningsklasse. We zetten er een aantal op een rijtje.

Het gezicht van Steiner is - voorlopig althans - verdwenen uit de Formule 1. Het nieuws rondom zijn "ontslag" kwam als een behoorlijke verrassing binnen bij alles en iedereen die de koningsklasse een warm hart toedraagt. Natuurlijk is het voorbeeld van de Italiaan niet de eerste keer dat we iets of iemand behoorlijk onverwachts zagen vertrekken van zijn of haar plek. We zetten een aantal andere voorbeelden op een rijtje.

Daniel Ricciardo besloot in 2018 het team van Red Bull Racing achter zich te laten voor een avontuur bij Renault en vervolgens McLaren en die keuze bleek uiteindelijk niet de juiste te zijn geweest voor de Australiër. Hij reed iets minder dan drie jaar samen met Max Verstappen bij het team van Red Bull en de Nederlander wist gedurende die periode steeds meer de macht binnen het team naar zich toe te trekken. Richting 2019 kreeg de Honey Badger steeds meer het idee dat hij tweede viool moest gaan spelen binnen de Oostenrijkse formatie en dus werd het hem te heet onder de voeten. Ricciardo besloot om zijn heil ergens anders te zoeken en vertrok naar Renault. Daar werd zijn verblijft allesbehalve een groot succes en ook zijn volgende stap bij McLaren verliep niet naar wens.

Zijn vertrek kwam wel als donderslag bij heldere hemel, daar niemand het had verwacht dat hij zo gemakkelijk zijn zitje bij een topteam op zou geven. Inmiddels is de Australiër teruggekeerd op het oude nest en blikte Christian Horner even geleden nog eens terug op de beslissing: "Daniel is een geweldige gast, maar hij werd zo vroeg in zijn loopbaan zeer slecht geadviseerd. Maar iedereen verziekt het wel eens op een bepaald punt. Ik denk dat hij gemerkt heeft dat hij een fout heeft gemaakt. Hij had op het moment dat hij vertrok geen goed advies om zich heen", klonk het. Inmiddels is hij dus terug bij de Red Bull-stal, rijdt hij voor AlphaTauri én lonkt zelfs een nieuwe kans naast Verstappen in 2025.

Angela Cullen

Vervolgens hebben we geen coureur, maar wel een persoon die behoorlijk nauw betrokken was bij een coureur en wat veel vraagtekens deed opdoen. Lewis Hamilton en Angela Cullen leken sinds ze zeven jaar voor haar vertrek de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

En toen was daar ineens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, de tweede race van het 2023-seizoen. De jaargang was dus inmiddels onderweg en er leek geen enkele aanwijzing te zijn dat Hamiltons dierbare rechterhand er de brui aan zou geven. Toch was daar ineens het bericht, pakte Cullen haar biezen en moest de zevenvoudig wereldkampioen op zoek naar een nieuwe invulling van de positie. Het nieuws zorgde destijds voor een golf aan verbaasde reacties zowel binnen als buiten de paddock. Het tweetal maakte later nog bekend dat het in ieder geval niet om ruzie ging en ze in vrede uit elkaar zijn gegaan. Tot de dag van vandaag is Cullen in ieder geval niet teruggekeerd in de hoogste motorsporttak.

Nico Rosberg

Nico Rosberg pakte in 2016 zijn felbegeerde wereldtitel in de Formule 1, maar lang konden we daarna niet genieten van de Duitser op de baan. De Duitse coureur verraste alles en iedereen door zijn plotselinge beslissing om de helm aan de wilgen te hangen en een nieuw hoofdstuk in zijn leven te beginnen. Het nieuws brak als een donderslag bij heldere hemel, en fans wereldwijd uiten hun verbazing en ontgoocheling over het verlies van de coureur. Rosberg stond bekend om zijn intense rivaliteit met teamgenoot Lewis Hamilton, die dus in 2016 zijn kookpunt bereikte in de ongekende titelstrijd, gewonnen dus door de man uit Wiesbaden.

De aankondiging van Rosberg, die hij deelde via zijn sociale mediakanalen, liet de fans en insiders perplex achter. In zijn verklaring sprak hij over zijn verlangen naar nieuwe uitdagingen en het najagen van andere passies buiten de racewereld. De timing van zijn beslissing, zo kort na het behalen van zijn eerste wereldtitel, voegde nog meer mysterie toe aan deze onverwachte wending. Mercedes, het team waarmee Rosberg zijn grootste successen behaalde, reageerde met respect en begrip voor zijn keuze. Toto Wolff, de teambaas, prees Rosberg voor zijn bijdragen en karakteriseerde hem als een waardevol lid van het team. Inmiddels is Rosberg als analist betrokken bij het Sky Sports F1-team en is hij weer vaak op de grid te vinden.

Honda

Ten slotte bekijken we nog even het vertrek van Honda, dat destijds toch als behoorlijk verrassend naar buiten kwam. In een onverwachte wending kondigde Honda, de Japanse motorenleverancier, aan de Formule 1 te verlaten aan het einde van het lopende 2021-seizoen. Deze schokkende onthulling zette de Formule 1-wereld behoorlijk op zijn kop en zorgde direct voor hoofdpijn bij het team van Red Bull Racing, dat destijds de motoren afnam bij de Japanners. Zeker niet onsuccesvol, want juist in het laatste jaar van de samenwerking tussen Honda en Red Bull, pakte men de wereldtitel met Max Verstappen.

De beslissing was op dat moment echter al lang en breed gemaakt en er was geen weg meer terug, dit tot teleurstelling van zowel fans als medewerkers binnen Honda zelf. Voorlopig lijkt het er dan ook op dat de Japanners buiten de Formule 1 blijven, ook al werken ze op dit moment op de achtergrond nog wél mee aan ondersteuning binnen Red Bull tot 2026. Vanaf dat jaar gaat de Oostenrijkse renstal aan de slag met de Red Bull Powertrains-motoren in de bolides, iets waarbij Honda ook zeker een belangrijke rol zal hebben gespeeld.