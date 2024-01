Vincent Bruins

De RB19 van Red Bull Racing was één van de beste Formule 1-auto's ooit gebouwd. Technisch directeur Pierre Waché heeft een boodschap voor de concurrentie in aanloop naar het seizoen van 2024. Volgens hem heeft het kopiëren van de dominante bolide namelijk geen zin.

Max Verstappen maakte een recordbrekend jaar mee in 2023. Met 19 uit 22 Grands Prix pakte hij de meeste overwinningen in een seizoen ooit. De Nederlander sleepte ook nog het record van de meeste zeges op rij binnen met tien van Miami tot en met Italië. Het record voor de meeste podiumplekken werd ook al verbroken. Hij nam maar liefst 21 bekers mee naar huis. Nooit eerder behaalde een coureur zoveel punten in een seizoen als Verstappen - het waren er 575, meer dan het dubbele van de nummer twee in het kampioenschap, Sergio Pérez - en ook het record voor de meeste ronden aan de leiding werd aan diggelen gereden. Hij kwam maar liefst 1003 keer over start-finish op de eerste positie.

Verkeerde dingen kopiëren

"Ik denk dat het mogelijk is om een kopie te maken, maar in elke industrie op deze wereld, wanneer het technisch is, dan gaat het erom hoe dat gebeurt," vertelt Waché tegenover Autosport. "Het belangrijkste aspect is 'waarom'. Als je niet weet waarom, dan kan je kopiëren wat je maar wil, maar het is beter om bij [het concept] te blijven wat je begrijpt. Wij kopiëren ook wel eens wat dingen," geeft de Fransman toe. "Het kan zijn dat we de verkeerde dingen kopiëren, maar je krijgt zelf ook inspiratie gebaseerd op wat je bij anderen ziet."

Evolutietheorie

"Het is een beetje een Darwin-effect, deze industrie," vervolgt Waché. "Je ziet iets van anderen, je voegt er nog een idee aan toe, en je ontwikkelt het waardoor je concept, je sterke kanten en je vaardigheden groeien. Maar elke keer moet het gaan om het aspect van begrijpen. Als je maar gewoon kopieën maakt puur voor het kopiëren, dan werkt dat niet. Je moet de kennis hebben en ook weten wat je wilt bereiken. Als je niet de gouden combinatie aan karakteristieken hebt, dan levert dat niks op."