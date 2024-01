Brian Van Hinthum

Woensdagavond was daar ineens het opvallende bericht dat het team van Haas afscheid neemt van Guenther Steiner. Een mededeling die veel mensen niet zagen aankomen. Martin Brundle denkt dat er sprake is van frictie tussen de Italiaan en eigenaar Gene Haas.

Steiner en Haas zijn eigenlijk al jarenlang een combinatie die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de Formule 1-paddock, maar daar komt plotsklaps een eind aan. De Italiaan, die onder fans geliefd werd door zijn hilarische bijdrage aan de Netflix-hitserie Drive to Survive, moet het veld ruimen bij de Amerikaanse renstal wegens een gebrek aan consistentie in de resultaten. Hij wordt vanaf dit seizoen vervangen door Ayao Komatsu.

Dat lazen we ineens in een statement vanuit de Amerikaanse renstal, waarin dus duidelijk wordt gemaakt dat Komatsu de positie van publiekslieveling Steiner per direct in zal gaan nemen. In dat statement lezen we hoe Komatsu spreekt over zijn aanstelling en dat Haas zelf de voormalig teambaas bedankt: "Ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken aan Guenther Steiner voor al zijn harde werk gedurende het afgelopen decennium en hem veel succes wensen voor de toekomst", zo valt er te lezen.

Opvallend genoeg valt er niks te lezen vanuit Steiner zelf, iets wat meestal in dergelijke gevallen wél gebruikelijk is. Brundle ruikt daardoor onraad: "Het is altijd significant als de vertrekkende persoon niet wordt geciteerd in een persverklaring. Dat laat weten dat er sprake is van frictie. Ik verwacht dat we hier meer van gaan horen. Het team komt al maandenlang niet vooruit. Het is wel lastig om te weten hoe dat komt, zonder info van binnenuit te hebben", zo laat de analist weten op zijn X-pagina.