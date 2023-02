Jeen Grievink

Vrijdag 10 februari 2023 16:54 - Laatste update: 17:02

Met veel bombarie presenteerde Oracle Red Bull Racing vorige week haar wapentuig voor het nieuwe seizoen. We kregen echter niet de échte RB19 te zien, maar een oud model gehuld in de nieuwe livery. Max Verstappen onthult dat ook hij de echte auto voor het 2023-seizoen nog niet gezien heeft.

Tijdens een uiterst uitgebreide presentatie, trok Red Bull vorige week in New York het doek van de RB19. Althans, we kregen de 'nieuwe' livery te zien. En zo nieuw was deze niet, want het is grotendeels hetzelfde jasje als vorig jaar. Een kleine tegenvaller voor de fans misschien, maar zij kunnen zich troosten in de gedachten dat zelfs Verstappen de échte RB19 ook nog niet gezien heeft. Dit onthulde de regerend wereldkampioen na afloop van het event in gesprek met onder meer RacingNews365. Het doet hem allemaal ook niet zoveel, zo blijkt uit zijn woorden.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen zag RB19 van Red Bull nog niet in het echt

Er zullen absoluut wijzigingen zijn aangebracht aan de RB19 in vergelijking met de auto van afgelopen jaar, maar wat hiervan aan de buitenkant zichtbaar zal zijn, weet Verstappen niet. "Om heel eerlijk te zijn, heb ik de nieuwe auto nog niet gezien", zo zegt hij. Opmerkelijk, want Verstappen liet zich al wel ontvallen hoe de nieuwe auto aanvoelt. "Ik sprak daarbij enkel over wat de performance upgrades doen met de rondetijden en over hoe het aanvoelt (in de simulator, red.)", zo verklaart hij.

OOK INTERESSANT: Verstappen ontkent problemen met Hamilton: "Hebben samen gegeten"

Looks van RB19 interesseren Verstappen niet

Het uiterlijk van de RB19 is voor Verstappen dus ook nog een geheim, maar dat vindt hij prima. "Ik heb nog geen foto's of renders of iets dergelijks gezien. Maar ik ben ook niet geïnteresseerd in dat soort zaken. Ik wil enkel een snelle auto. Daarbij maakt het mij dan ook helemaal niks uit hoe de auto eruitziet", aldus de Nederlander.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)