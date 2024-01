Dit zijn de motorleveranciers van de tien teams voor het seizoen 2024

Lars Leeftink

Woensdag 10 januari 2024 15:51 - Laatste update: 16:03

Het F1-seizoen 2024 is het voorlaatste seizoen in de koningsklasse voordat begin 2026 de nieuwe motorreglementen ingevoerd worden, een nieuw tijdperk begint en er een paar motorleveranciers bij gaan komen. Welk team krijgt tijdens het seizoen 2024 de motoren van welke leverancier?

Vanaf 2026 gaan Audi en Honda zich als leveranciers voegen bij bekende namen als Mercedes en Ferrari, terwijl ook Cadillac vanaf 2028 motoren wil gaan leveren. Ook Red Bull gaat met Ford samen motoren ontwikkelen vanaf 2026. Veel nieuwe leveranciers en partijen dus, terwijl er ook een nieuw team bij zal komen: Andretti. Veel veranderingen zijn vanaf 2026 gegarandeerd, maar tot die tijd zullen teams ook nog gewoon hun motoren nodig hebben om de komende twee seizoenen door te komen. De tien teams in de Formule 1 krijgen in 2024 van vier leveranciers de motoren om te presteren in de koningsklasse, maar welke partijen werken samen?

De motor van Red Bull hadden in 2023 de naam Honda RBPT, iets wat in 2024 ongeveer hetzelfde zal blijven. Red Bull werkt samen met Honda, dat op de achtergrond nog steeds bij Red Bull een belangrijke rol speelt tot het einde van het seizoen 2025. Daarna gaan beide partijen uit elkaar. Honda zal vanaf 2026 samen gaan werken met Aston Martin, terwijl Red Bull vanaf 2026 samen met Ford de nieuwe motoren gaat ontwikkelen. In 2024 zullen Honda en Red Bull dus nog samenwerken aan een motor die in 2023 erg snel, krachtig en betrouwbaar bleek te zijn. In het verleden werkte Red Bull samen met onder meer Cosworth, Ferrari, Renault en TAG Heuer. Sinds 2020 is er de succesvolle samenwerking met Honda.

Mercedes

Mercedes levert al jaren zelf de motoren, zowel aan de twee coureurs van het Mercedes F1-team als aan andere teams zoals Williams en McLaren. In 2024 blijft het team zelf de motoren leveren aan George Russell en Lewis Hamilton. De betrouwbaarheid van de motoren van Mercedes is, zeker als het om Mercedes zelf gaat, altijd erg goed geweest. Andere teams hebben er wat meer moeite mee gehad, bleek ook vorig jaar. Toch blijft de schade dan alsnog vaak beperkt. Mercedes zal ook in het nieuwe tijdperk (2026 en daarna) zelf haar motoren ontwikkelen, produceren en leveren. Mercedes heeft nog nooit iemand anders haar motoren laten ontwikkelen en leveren. Dit gaat in de nabije toekomst ook niet veranderen.

Ferrari

Ferrari is, naast Mercedes, de andere grote leverancier van de koningsklasse. Ook dit team levert sinds mensenheugenis al zelf de motoren. Net zoals Mercedes doet Ferrari dit ook voor andere teams, zoals Haas en Alfa Romeo vorig jaar. In 2024 zal de situatie bij Ferrari niet gaan veranderen. Ferrari zal zelf haar motoren gaan leveren, motoren die de afgelopen jaren behoorlijk wat last van betrouwbaarheidsproblemen hadden. De vraag is of het Italiaanse team in 2024 daar verandering in kan brengen. Ook in het nieuwe tijdperk [vanaf 2026] blijft Ferrari zelf haar motoren ontwikkelen en leveren aan andere teams, iets wat het sinds haar debuut in 1950 al doet.

McLaren

In het verleden werkte McLaren op het gebied van motoren al samen met Cosworth, TAG, Honda (2x), Ford en Peugeot, voordat het in 1995 een lange samenwerking met Mercedes aan besloot te gaan. Honda en Renault kwamen er vervolgens tussen 2015 en eind 2020 nog even tussen, maar sinds 2021 werken beide partijen weer samen. Mercedes heeft ook wat aandelen in de McLaren Group, waardoor de samenwerking voorlopig nog wel even zal duren. McLaren zal dus ook in 2024 gebruik gaan maken van de motoren van Mercedes. Eind 2023 werd bekend dat McLaren een contract heeft getekend met Mercedes om tot eind 2030 voorzien te worden van motoren door Mercedes. Ook in het nieuwe tijdperk gaat deze samenwerking dus een vervolg krijgen.

Aston Martin

Nog een team dat, sinds haar terugkeer in de Formule 1 in 2021, samenwerkt met Mercedes is Aston Martin. Het team van eigenaar Lawrence Stroll heeft met Mercedes als leverancier prima resultaten geboekt en hoopt in 2024 weer een stap te zetten. Dit zal wederom met de motoren van Mercedes moeten gebeuren. Mercedes heeft ook tien procent van de aandelen van Aston Martin in handen, waardoor ook deze samenwerking verklaard is. Toch gaat er wat betreft Aston Martin in F1 wel wat veranderen. Honda zal vanaf 2026 namelijk de motoren van Aston Martin gaan leveren, waardoor Fernando Alonso dan weer met de leverancier samen zal werken mocht hij in 2026 nog niet met pensioen zijn. De samenwerking tussen Aston Martin en Mercedes zal dus nog twee seizoenen duren.

Alpine

Alpine is de vierde en tevens laatste leverancier die in 2024 actief zal zijn in F1. Alpine, hiervoor Renault, levert al jaren zelf haar motoren en deed dit in het verleden ook voor een paar andere teams zoals Red Bull en het eerder genoemde McLaren. Op dit moment levert het echter alleen motoren aan zichzelf, Alpine F1 dus. Dit was in 2023 al het geval en zal in 2024 weer zo zijn. De vraag is vooral of de motoren, die al jaren een verleden hebben als het aankomt op matige betrouwbaarheid, in 2024 betrouwbaarder gaan zijn. Renault heeft altijd haar eigen motoren ontwikkeld in F1.

Williams

Williams heeft in het verleden op het gebied van motoronderdelen onder meer samengewerkt met Ford, Cosworth, Honda, Renault, BMW en Toyota voordat het sinds 2014 begon met een samenwerking met Mercedes. Deze samenwerking heeft tot op de dag van vandaag stand gehouden, zonder verder al te veel sportief succes. In 2024 zal Mercedes, dat dus ook de motoren van Aston Martin en McLaren levert, de motoren van Williams leveren. Afgelopen maandag werd bekend dat de samenwerking met Mercedes tot eind 2030 door zal gaan, waardoor beide partijen dus ook in het nieuwe tijdperk in F1 samen zullen werken.

AlphaTauri

AlphaTauri profiteert als zusterteam van Red Bull Racing volop van de samenwerking die dat team heeft met Honda. AlphaTauri krijgt namelijk dezelfde motoren en heeft het mede aan deze samenwerking te danken dat Yuki Tsunoda al een paar jaar voor het team uitkomt. In 2024 zal AlphaTauri wederom de motoren van Honda en Red Bull Racing krijgen. AlphaTauri had in 2023 wat meer betrouwbaarheidsproblemen dan Red Bull Racing, maar ook daar bleef de schade in vergelijking met ander teams beperkt. Het team zal, zolang Red Bull Racing blijft bestaan en het team niet besluit AlphaTauri te verkopen, dezelfde motoren gebruiken.

Haas

Dan naar Haas F1, dat sinds haar debuut in F1 tijdens het seizoen 2016 de motoren geleverd krijgt van Ferrari, maakte in 2023 wederom gebruik van de motoren van Ferrari. Dit zal in 2024 ook zo zijn. Eigenaar Gene Haas is, zo blijkt, tevreden over de leverancier en zal vooral hopen dat de auto zelf een stap kan zetten. In 2024 werd het team laatste bij de constructeurs. Het is niet helemaal duidelijk wanneer het contract met Ferrari afloopt, maar teambaas Guenther Steiner zei in 2023 dat Haas uit de leveranciers zal kiezen die vanaf 2026 motoren gaan leveren in F1. Dit zou betekenen dat het nog niet zeker is dat dit Ferrari gaat worden. In 2024 zal het echter wel gewoon Ferrari zijn dat de motoren gaat leveren voor Haas.

Stake F1 Team

Tot slot Stake F1 Team, het voormalige Alfa Romeo. Alfa Romeo keerde in 2019 terug in F1 en reed vanaf dat moment met motoren van Ferrari. Alfa Romeo zelf nam eind 2023 afscheid van de sport, waardoor Sauber een nieuwe naam moest verzinnen voor 2024 en 2025. Met Stake F1 Team heeft het bedrijf de nieuwe naam gevonden. Sauber heeft in het verleden onder meer al met Mercedes, Ford, Petronas en BMW samengewerkt, maar is sinds 2010 al samen aan het werken met Ferrari. Eerst onder de naam Sauber in F1, daarna Alfa Romeo. In 2024 zal dit weer zo zijn, maar dan onder de naam Stake F1 Team. Ook in 2025 is dit het plan, maar vanaf 2026 gaat Sauber in zee met Audi. Audi zal vanaf dat moment de motoren gaan leveren voor Sauber, waardoor Ferrari dus net zoals Mercedes (Aston Martin) een klantenteam kwijt zal raken in 2026.

Conclusie

Mercedes is ook in 2024 de grootste naam als het aankomt op het leveren van motoren. In totaal levert het team voor vier teams motoren: Mercedes, Aston Martin, McLaren en Williams. Acht motoren voor acht auto's bij elkaar dus. Ferrari zit er niet ver vandaag met drie teams: Ferrari, Haas en Stake F1 Team. Het Italiaanse team zal elk weekend dus zes motoren moeten leveren. Red Bull Racing en Honda leveren voor twee teams motoren: Red Bull Racing en AlphaTauri. Tot slot Renault, dat alleen motoren levert aan Alpine.

Voor 2026 zijn er dus vijf leveranciers. Zeker is dat Red Bull Ford vanaf 2026 motoren gaat leveren aan Red Bull Racing en AlphaTauri, Mercedes dit gaat doen voor Mercedes, Williams en McLaren en Renault (Alpine), Audi (Sauber) en Honda (Aston Martin) alleen hun eigen team momenteel zullen voozien van motoren in 2026. Alleen de toekomst van Haas is vanaf 2026 nog onduidelijk.

Toekomst Andretti en Haas

Naast Haas moet ook Andretti voor 2025 (jaar waarin het voor het eerst in F1 wil rijden), 2026 en 2027 nog een leverancier vinden, aangezien General Motors via Cadillac pas vanaf 2028 motoren wil gaan leveren. Renault en Honda zijn de namen die voor 2025, 2026 en 2027 als leverancier van Honda het meest genoemd worden, terwijl ook Ferrari steeds vaker in de geruchten terug te vinden is. Voor Haas en Andretti is het dus zaak om nog knopen door te hakken voor de toekomst.