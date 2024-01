Brian Van Hinthum

De periode van Alex Albon bij het team van Red Bull Racing werd verre van een succes. De Britse Thai zag zijn kans bij het topteam teleurstellend eindigen en werd vervangen door Sergio Pérez. Hij blikt nu terug op zijn lastige periode bij de Oostenrijkse formatie.

Albon rijdt inmiddels voor het team van Williams de pannen van het dak en werd onder meer in Canada zelfs uitgeroepen tot Driver of the Day nadat hij met een masterclass verdedigen de zevende plek wist veilig te stellen op het Circuit Gilles-Villeneuve. Eén ding is duidelijk: Albon is helemaal terug in de Formule 1. Veel had het niet gescheeld, of zijn carrière was al vroeg als een nachtkaars uitgegaan. Hij mocht namelijk plaatsnemen in de Red Bull als teamgenoot van Max Verstappen, maar een groot succes werd dat niet.

In het midden van het 2019-seizoen mocht hij namelijk de tegenvallende Pierre Gasly vervangen bij het team, maar ook hij wist zich niet te onderscheiden zoals Red Bull het gewenst had. Uiteindelijk werd ook Albon weer vervangen door Pérez. Hij kijkt nu terug op de lastige periode. "Het grootste was voor mij om aan alles eromheen te wennen. Wanneer je in een topteam zit, staat de spotlight ineens vol op je. Veel meer natuurlijk dan bij Toro Rosso. Tijdens mijn eerste race in België was de aandacht volop de stoeltjeswissel gericht. Elke fout die je maakt en alles wat je doet, wordt bekritiseerd", zegt de Britse Thai in gesprek met de High Performance-podcast.

Nep lachen

Albon vervolgt: "Het is nogal een hot seat, de plek waar ik zat. Er werd behoorlijk vaak geschoven, dus dat was één van de belangrijkste zaken. Ik had het lastig met de grote aandacht van de media. Ik had geen manager en had niemand om me heen. Wat betreft persoonlijke support had ik mijn familie, maar verder ging ik ongeveer alleen. Ik ging vaak alleen richting het circuit. Ik had mijn trainer, maar het was dan ook echt alleen wij twee. Toen het jaar afgelopen was, had ik geen energie meer over. Ik probeerde te doen alsof ik er geen last van had. Je zet een lach op en komt lachend de paddock in. Dat soort dingen zogen me leeg", besluit hij.