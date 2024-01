Brian Van Hinthum

Franz Tost is na een lange carrière in de Formule 1 afgezwaaid bij het team van AlphaTauri en hij heeft in het talententeam van Red Bull natuurlijk genoeg talenten voorbij zien komen. Eén van de mannen die de meeste indruk maakte, heet Max Verstappen.

Tost is een dikke achttien jaar in dienst van de Red Bull-stal geweest en na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi vond de AlphaTauri-teambaas het welletjes geweest met zijn avontuur in de hoogste tak van de autosport. Na de seizoensfinale van 2023 heeft hij het voor gezien gehouden bij het zusterteam van Red Bull Racing en wordt hij vervangen door Laurent Mekies, die overkomt van het team van Ferrari. Daarmee zwaait één van de langstzittende teambazen in de Formule 1 af.

Licentie inleveren

De Oostenrijker heeft in zijn tijd bij bij AlphaTauri een hoop grote talenten zien passeren met namen als Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo. De man die de meeste indruk op hem heeft gemaakt, lijkt echter toch Max Verstappen te zijn. Eerder gaf hij al aan: "Ik weet nog dat ik Max zag rijden op de Norisring op zestienjarige leeftijd. Het was nat en hij was anderhalve seconde sneller dan de rest. Ik zei dat alle coureurs hun licentie in moesten leveren. De enige coureur in het veld was Verstappen."

Geen kans teamgenoten

Dit keer heeft de kersverse pensionaris een boodschap voor de toekomstige teamgenoten die pogen naast Verstappen in te stappen en hem te verslaan: "Nee. Als Max een goede auto blijft hebben, wint hij nog heel veel races en titels. Hij zit nog steeds niet op zijn limiet en hij wordt alleen maar beter. Geen enkele coureur die zijn teamgenoot wordt in de toekomst zal verder komen dan de rol van tweede coureur", zo vertelt hij duidelijk aan F1-Insider.