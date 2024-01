Vincent Bruins

Max Verstappen won zijn allereerste Formule 1-race tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016 en dat was ook zijn allereerste race voor Red Bull Racing. De Nederlander verving Daniil Kvyat die terug werd gezet bij Toro Rosso, het B-team van de energydrankfabrikant. Kvyat vertelt in een interview open over zijn demotie.

Na het binnenslepen van de GP3 Series-titel in 2013 maakte Kvyat het jaar daarop zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso, wat we nu kennen als AlphaTauri. Het vertrek van Sebastian Vettel naar Ferrari zorgde ervoor dat er na het seizoen van 2014 een stoeltje vrijkwam voor de Rus bij Red Bull. Hij behaalde een podium in Hongarije in 2015 en in China in 2016, maar de resultaten waren niet goed genoeg en hij reed vaak schade, dus voor de Grand Prix van Spanje moest hij van plek wisselen met Verstappen. De nu 29-jarige coureur bracht vervolgens nog vier seizoenen door bij Toro Rosso en AlphaTauri, en behaalde een laatste podium in de Grand Prix van Duitsland in 2019. Na een jaar langs de zijlijn en een aantal NASCAR-races voor het Nederlandse Team Hezeberg begon Kvyat aan het FIA World Endurance Championship. In de LMP2-klasse bereidde hij zich bij Prema Racing voor op zijn rol als fabriekscoureur bij Lamborghini wat vanaf dit jaar zal uitkomen in de GTP-klasse van IMSA en de Hypercar-klasse in het FIA WEC.

Game of Thrones

Kvyat kreeg bericht van zijn demotie, terwijl hij Game of Thrones zat te kijken. Hij had al de indruk dat "er iets gaande was" en dat Marko "de coureurs wilde wisselen", zelfs vóór het seizoen van 2016 begonnen was. "Helmut had zoiets van: 'We hebben het nodig dat je [teamgenoot] Daniel [Ricciardo] consistent elke race verslaat, min of meer'," vertelde Kvyat bij Formula1.com. "Ik dacht: 'Oké, we gaan het zien, hij is geen idioot, maar ik zal mijn best doen, zoals hij dat wil'. De eerste paar races waren lastig, maar er waren duidelijk verbeteringen, zoals in China, maar toen was er Sochi." Tijdens zijn thuisrace kwam Kvyat onder vuur te liggen, nadat hij Vettel had uitgeschakeld. "Uiteraard hadden ze [de wissel van coureurs] nodig, op die manier gaat het soms."

Uit elkaar gegroeid

Zodoende kwam Kvyat weer bij Toro Rosso terecht en Verstappen bij Red Bull. "Het begon een lastige periode te worden, omdat mijn motivatie nogal laag lag toen ik terugging naar Toro Rosso, een andere auto met een andere filosofie," vervolgde de coureur die al sinds zijn tiende in Rome woont. "[Teamgenoot] Carlos [Sainz] was erg hongerig en vertrouwd met die auto, en ik was dat aan de andere kant niet. Er is niks wat je kan doen tegen een hongerige Carlos met die mentaliteit. Er waren zo nu en dan redelijke races, maar het was niet mijn beste seizoen. In 2017 ging het ietsje beter, maar nog niet echt behoorlijk goed, en ik denk dat ik gewoon uit elkaar groeide met Red Bull. Het was duidelijk dat we een pauze nodig hadden. Dus 2018 was het jaar van de pauze en ik werd de reserve- en testcoureur van Ferrari. Het was prima daar. Ik had het simpelweg nodig om te eten, te trainen en te slapen, eerlijk gezegd."