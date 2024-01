Lars Leeftink

Vrijdag 5 januari 2024

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag reageerde Helmut Marko namens Red Bull op de geruchten omtrent de mislukte crashtest van de RB20, werd duidelijk dat Lewis Hamilton volop aan het genieten is van zijn vrije tijd door in Brazilië vakantie te vieren, was de FIA duidelijk richting de F1-teams en de leveranciers wat betreft de toekomst van F1 na 2026, begon de Dakar Rally 2024 en vertelde Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull Racing, over de rol van ontwerper Adrian Newey in het recente succes van het team. Dit is de GPFans Recap van 5 januari 2024.

Lewis Hamilton geniet met goede vriend van verschillende restaurants in Brazilië

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in F1, is na een lang en wisselvallig seizoen 2023 begonnen aan zijn vakantie. De Brit geniet van zijn vrije tijd in Brazilië, het land waar hij sinds 2022 als ereburger door het leven gaat en veel fans heeft. De Brit zal vanaf februari weer gefocust zijn op het seizoen 2024, maar geniet nu nog volop van zijn vakantie. Meer lezen? Klik hier!

Marko reageert op geruchten mislukte crashtest RB20 Red Bull: "Belachelijk"

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft gereageerd op de geruchten over de mislukte crashtest van de RB20. Daar waar Ferrari er wel in geslaagd zou zijn de test te halen, was dit volgens de geruchten bij Red Bull niet het geval. Marko reageert nu, maar geeft niet echt uitsluitsel over de situatie. Meer lezen? Klik hier!

Waar en hoe laat zijn de samenvattingen van de Dakar Rally 2024 te zien?

De Dakar Rally opent begin januari het auto- en motorsportseizoen. De 2024 Dakar Rally begint op 5 januari 2024 en zal twee weken gaan duren, met in totaal twaalf etappes, een proloog en een rustdag. Waar kunnen fans de samenvattingen van de etappes bekijken en hoeveel Nederlanders doen er mee? Een overzicht met de belangrijkste informatie. Meer lezen? Klik hier!

Waché vertelt over precieze invulling rol Newey: "Hij is onmisbaar"

Adrian Newey, de topontwerper van Red Bull Racing, deed na 2018 een stap terug binnen de organisatie van het succesvolle team en droeg zijn rol als technisch directeur over aan Pierre Waché. Laatstgenoemde vertelt nu over de bijdrage van de 'onmisbare' Newey en welke rol hij precies speelt binnen de organisatie waar hij al sinds 2006 onderdeel van is. Meer lezen? Klik hier!

Tombazis over toekomst F1 na 2026: "Kunnen niet een willekeurige richting inslaan"

Nikolas Tombazis, Single Seater Director van de FIA, heeft zich tot de F1-teams en huidige leveranciers van de motoren gericht. Tombazis zegt dat elke beslissing na het seizoen 2026 impact zal hebben op hoe relevant de sport blijft voor leveranciers om in te stappen. Daarbij kan de sport richting de toekomst 'niet een volledig willekeurige richting inslaan die niet gerelateerd is aan de straatauto', aldus de Griek. Meer lezen? Klik hier!

Jordan verwacht geen concurrentie voor Red Bull: "Nee, geen kans"

Red Bull Racing beleefde het afgelopen seizoen een jaar om nooit te vergeten. Voor 2024 hopen teams als Mercedes en Ferrari het gat natuurlijk te dichten gedurende de winter, maar volgens Eddie Jordan is er eigenlijk geen kans dat dit ook daadwerkelijk gebeurd is en zullen Red Bull en Verstappen ook in 2024 weer favoriet zijn. Meer lezen? Klik hier!