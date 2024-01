Redactie

Vrijdag 5 januari 2024 08:58 - Laatste update: 08:59

Lewis Hamilton is na een lang en wisselvallig seizoen begonnen aan zijn vakantie en de zevenvoudig wereldkampioen brengt zijn dagen door in Brazilië, het land waar hij sinds 2022 als ereburger door het leven gaat.

Het werd in 2023 opnieuw niet het jaar waar Hamilton op gehoopt had. De zevenvoudig wereldkampioen kende met Mercedes wederom geen topseizoen en sloot het seizoen af zonder overwinning en met een derde plek in het wereldkampioenschap. Niet de plek waar de Brit natuurlijk op hoopt. Na het ternauwernood mislopen van zijn gedroomde achtste titel in 2021, lukt het al twee jaar op rij niet om daar wél kans op te maken. Ondertussen riep hij enkele weken geleden wél dat hij liever met Mercedes de inhaalslag naar Red Bull maakt, dan dat hij alles in de Red Bull zou winnen.

Copacabana

Kortom: hard werken dus in de winter voor de mensen op de fabriek om het gat met de Oostenrijkers te dichten. Ondertussen probeert Hamilton na een opnieuw lang en wisselvallig seizoen de batterijen op te laden voor de nieuwe jaargang. De Britse coureur doet dat door zijn tijd door te brengen in Brazilië, het land waar hij sinds eind 2022 als ereburger door het leven gaat. Eerder werd hij daar met het model Juliana Nalú gespot tijdens een feestje rond oud en nieuw, terwijl nu blijkt dat de zevenvoudig wereldkampioen het er ook qua restaurants prima van neemt. Zo meldt Veja Rio dat de Brit samen met goede vriend Daniel Spinz van een Aziatisch sterrenrestaurant genoot om daar vis te eten, terwijl hij ondertussen aan de Copacabana geniet van een luxueus hotel