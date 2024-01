Lars Leeftink

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft gereageerd op de geruchten over de mislukte crashtest van de RB20. Daar waar Ferrari er wel in geslaagd zou zijn de test te halen, was dit volgens de geruchten bij Red Bull niet het geval.

De Italiaanse tak van Motorsport.com kwam vorige week met het nieuws dat de crashtest van de RB20 niet geslaagd was. De neus van de auto zou de frontale botsing niet goed hebben verwerkt, waardoor er veel schade zou zijn geweest bij het chassis en Red Bull wijzigingen door moest voeren. De datum van de onthulling van de RB20 zou daardoor naar achter geschoven kunnen worden, omdat de planning volgens dit gerucht op de schop moet.

Marko reageert

Marko heeft nu gereageerd bij F1Insider op de geruchten dat Red Bull de eerste crashtest niet gehaald zou hebben. De Oostenrijker laat niet helemaal in zijn kaarten kijken, maar begint wel krachtig. "Belachelijk. Als we de eerste crashtest hadden doorstaan, zou er een probleem zijn. Dan hadden we het slecht gedaan." Volgens de Oostenrijker is het dus redelijk normaal dat een eerste crashtest niet slaagt, het team veel risico neemt en de crashtest daardoor niet gehaald kan worden. Het is volgens Marko dus in principe niet bijzonder als deze test daadwerkelijk niet gehaald wordt. Toch bevestigde Marko ook niet dat de crashtest daadwerkelijk gefaald is of dat de test wel gehaald is.

Ferrari slaagt voor crashtest

Ferrari zou, volgens dezelfde Italiaanse tak van Motorsport.com, wel de crashtest gehaald hebben en aan de veiligheidseisen van de FIA voldoen. Daardoor ligt het Italiaanse team op schema voor de onthulling van de auto op 13 februari 2024 en de testdagen, die van 21 tot 23 februari 2024 gehouden worden. Het seizoen begint vervolgens op 2 maart met de Grand Prix van Qatar op een zaterdag.