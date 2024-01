Lars Leeftink

Max Verstappen is de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen geworden in F1 en gaat 2024 volgens veel mensen ook weer in als favoriet. De vraag is vooral wie de grootste uitdager zal zijn. Een supercomputer van OLBG heeft deze uitdager nu aangewezen en het is niet Lewis Hamilton.

In 2022 en 2023 had Verstappen eigenlijk geen echte uitdagers. In zowel 2022 als 2023 kreeg Verstappen tijdens de eerste paar races wel wat concurrentie van Charles Leclerc en Sergio Pérez respectievelijk, maar vanaf het moment dat de races in Europa begonnen was Verstappen iedereen de baas. Zeker in 2023 stond er geen maat op Verstappen, die tijdens 21 van de 22 races op het podium eindigde, negentien races won en tien Grands Prix op rij kon winnen gedurende het seizoen. Samen met het puntenaantal van Verstappen zijn dit allemaal records.

Verstappen favoriet in 2024

Dat Verstappen en Red Bull Racing door de supercomputer van OLBG zijn aangewezen als de favorieten voor de kampioenschappen van 2024, zal niemand verbazen. Op basis van het verleden, recente prestaties en statistieken schat de supercomputer de kans dat Verstappen wereldkampioen wordt in op 65%. De vraag is dan vooral wie er achter Verstappen wordt gezien als de voornaamste uitdager van de Nederlander.

Wie is de grootste uitdager?

Volgens de supercomputer is dit niet Hamilton van Mercedes, zoals in voorgaande jaren het geval was. Volgens de supercomputer van OLBG is Lando Norris van McLaren namelijk de voornaamste uitdager van Verstappen in 2024. De kans op een wereldkampioenschap van Norris wordt ingeschat op 10%. Hamilton staat op de derde plaats met 6% kans op zijn achtste wereldtitel. De top vijf wordt afgemaakt door Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) en George Russell (Mercedes). Pérez maakt volgens de supercomputer maar 3% kans op de titel, ondanks dat hij in de RB20 van Red Bull Racing zal rijden. De kansen van Fernando Alonso worden verder op 2% ingeschat, terwijl de rest 1% kans maakt op de titel.