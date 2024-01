Brian Van Hinthum

Dinsdag 2 januari 2024 19:03 - Laatste update: 19:04

Sky Sports F1 verzorgt ook in 2024 weer de Britse uitzendingen van de Formule 1. Gewapend met een leger aan presentatoren, commentatoren en analisten gaat men opnieuw de koningsklasse in kaart brengen. Dat team blijft in 2024 in ieder geval compleet intact.

Sky Sports heeft elk jaar een breed team aan analisten, waaronder een aantal oud-coureurs. De mening van de presentatoren en analisten vormen doorgaans een belangrijke bron voor nieuws rondom de Formule 1 en vaak komen zij ook met primeurs vanuit de paddock op de proppen. Namen als Ted Kravitz, Nico Rosberg en Martin Brundle geven doorgaans hun mening die dan weer een belangrijk onderdeel vormen in de beeldvorming van de fans.

Artikel gaat verder onder video

Presentatie en commentaar

De Britse uitzender van de Formule 1 gaat voor het seizoen van 2024 in ieder geval verder met hetzelfde team, zo weet PlanetF1 te melden. Dit terwijl ze na 2022 afscheid namen van Paul di Resta en Johnny Herbert. Dat betekent dat het presentatieteam in handen blijft van Natalie Pinkham, Rachel Brookes en Ted Kravitz, and Craig Slater. Het commentaar wordt opnieuw verzorgd door Brundle, David Croft en Simon Lazenby vanaf de trackside.

Nieuwe analist

Vanzelfsprekend heeft het team van Sky Sports ook nog een hoop analisten die voor- en nabeschouwingen rondom de Grands Prix zullen verzorgen. Het team, bestaande uit Jenson Button, Rosberg, Naomi Schiff, Anthony Davidson, Damon Hill, Karun Chandhok, Danica Patrick en Bernie Collins, blijft in ieder geval qua bestaande namen intact. Wél wordt er voor het nieuwe seizoen een extra analist aan het team toegevoegd. Of dit een oud-coureur betreft en wie dit is, doet men nog niet uit de doeken.