Het jaar 2023 is voorbij, waardoor het nog maar twee maanden duurt voordat het seizoen 2024 van start zal gaan. De testdagen beginnen echter al wat eerder, ter voorbereiding op het seizoen 2024. Wanneer staan deze testdagen op het programma?

Het seizoen 2023 kende 22 races door de afgelasting van de Grand Prix van China en Emilia-Romagna, maar zal dit jaar in totaal 24 races kennen die tussen 2 maart en 8 december 2024 verreden gaan worden. Het is de volgende kans voor Max Verstappen om zijn records van 2023 aan te scherpen, simpelweg omdat er dit seizoen twee races meer zijn dan vorig jaar. Verstappen won negentien races en stond 21 keer op het podium na 22 races in 2023 en werd met een recordaantal punten wereldkampioen.

Testdagen Bahrein

Jaren geleden waren de testdagen meer dan drie dagen en verdeeld over meerdere weken en zelfs circuits. Sinds de coronacrisis is dit echter veranderd, deels door die crisis en deels door de volle kalender. De testdagen worden alleen gehouden in Bahrein, vooral omdat de week daarna het raceweekend al begint en dit ervoor zorgt dat de teams minder hoeven te reizen. Daarnaast hebben de teams sinds 2024 200 kilometer mogen filmen tijdens filmdagen in plaats van de 100 kilometer van de afgelopen jaren, wat er ook voor zorgt dat ze meer tijd hebben om de auto op een echt circuit te testen.

Wanneer beginnen de testdagen?

De testdagen zullen dit seizoen van 21 tot en met 23 februari worden verreden in Bahrein. De dagen duren van 10:00 uur tot 19:00 uur lokale tijd. De dag duurt dus negen uur in plaats van de 9,5 uur in 2023. Een halfuur minder dus dan in 2023 het geval was. Of daar ook een lunchpauze tussen zal zitten, is nog niet helemaal duidelijk. Tijdens voorgaande jaren was dit wel het geval of besloten de teams zelf pauzes in te lassen of de dag te verdelen onder de coureurs (ochtendsessie en middagsessie). Als we deze tijd omrekenen naar Nederlandse tijd, dan zullen Nederlandse fans vanaf 08:00 uur tot 17:00 uur in moeten schakelen op Viaplay.