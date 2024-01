Brian Van Hinthum

Maandag 1 januari 2024 09:05

Franz Tost is na een lange loopbaan als teambaas van AlphaTauri afgezwaaid en hij gaat dan ook genieten van zijn welverdiende pensioen. Een mooi moment om terug te blikken op één van de meest memorabele talenten die hij onder zijn hoede had: Max Verstappen.

Tost is een dikke achttien jaar in dienst van de Red Bull-stal geweest en na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi vond de AlphaTauri-teambaas het welletjes geweest met zijn avontuur in de hoogste tak van de autosport. Na de seizoensfinale van 2023 heeft hij het voor gezien gehouden bij het zusterteam van Red Bull Racing en wordt hij vervangen door Laurent Mekies, die overkomt van het team van Ferrari. Daarmee zwaait één van de langstzittende teambazen in de Formule 1 af.

Licentie inleveren

In zijn lange tijd bij het 'talententeam' van Red Bull Racing heeft de voorman natuurlijk de nodige grote talenten de revue zien passeren. Namen als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en dus ook Verstappen kregen onder zijn hoede de kans zich in de Formule 1 te bewijzen. Met name die laatste naam maakte ongekend veel indruk, vertelt Tost aan de BBC. "Ik weet nog dat ik Max zag rijden op de Norisring op zestienjarige leeftijd. Het was nat en hij was anderhalve seconde sneller dan de rest. Ik zei dat alle coureurs hun licentie in moesten leveren. De enige coureur in het veld was Verstappen.

Voor gek verklaard

Hij vervolgt: "Ik was ontzettend onder de indruk hoe snel hij gewend was aan de snelheid en remmen tijdens zijn eerste test. Normaal hebben coureur honderd tot 150 kilometer nodig om te wennen aan de enorme kracht van een Formule 1-auto. Vanaf zijn eerste ronde wist hij echter hoe alles werkte. We gaven hem de kans voor VT1 in Suzuka. Journalisten zeiden dat ik gek was. Suzuka is één van de meest gevaarlijke circuits. 'Hoe kan je hem in VT1 laten rijden? Hij moet voorbereid zijn.' Ik zei: 'Niet zoveel praten. Laten we het er in vijf jaar over hebben. Dan gaan we zien wie gelijk heeft, jij of ik.' Het duurde geen vijf jaar. In het eerste jaar wekte hij al indruk."