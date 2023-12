Vincent Bruins

Zondag 31 december 2023 14:09

Harry Benjamin complimenteert drievoudig wereldkampioen Max Verstappen met zijn geweldige seizoen. De Britse commentator, die we bij F1TV horen tijdens de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup, maar ook bij BBC Radio 5 tijdens de Formule 1 evenals de F1 Juniors-uitzendingen op Sky Sports F1, legt echter wel uit dat hij ook de fans snapt die de dominantie van de Red Bull-coureur maar niks vonden.

Verstappen was afgelopen seizoen haast onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de Nederlander een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens de Grand Prix van Singapore wist hij niet op het podium terecht te komen. Toen kwam hij als vijfde over de streep. Een week later werd in Japan de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden en eindigde het seizoen met 575 punten, meer dan twee keer zoveel dan teamgenoot Sergio Pérez wist te scoren. Een aantal fans hadden echter gehoopt op een spannende kampioenschapsstrijd.

Petje af

"Je moet je petje af doen voor Verstappen, ten eerste," begon Benjamin bij de On Track GP Podcast. "Niemand is eerder ooit zo dominant geweest, je kunt zelfs teruggaan naar Schumacher. Maar wat gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden, is dat de gaten daarachter tussen de concurrentie heel klein was, en dat is iets waar je enthousiast over kan worden. Maar ik begrijp dat de gemiddelde kijker wel enthousiast kan worden over de strijd om de zevende plaats, maar als de leider er dan 47 seconden voor ligt, is dat niet echt leuk en is het moeilijk te verkopen. Het is nu aan iedereen om dat gat te proberen te dichten en Red Bull in te halen, en hopelijk gebeurt dat, maar het is nog steeds een meesterlijke prestatie."

Geef die vijf seconden maar

"Natuurlijk was het een beetje teleurstellend met de dominantie van Verstappen," zo blikte de commentator verder terug op het afgelopen seizoen. "Niemand wil dat echt zien. Er waren wel een paar goede races. Vegas was vrij goed, ik denk dat dat ons allemaal verraste. Maar om Verstappen aan de binnenkant van Leclerc te zien duiken meteen bij de start... We zagen daar een beetje de Verstappen van vroeger, waarschijnlijk doordat we hem niet echt eerder hadden zien vechten. Daar stak hij direct de ellebogen uit, ging compleet buiten de baan en dacht gewoon: 'Ik pak de positie af, geef me die vijf seconden maar'."