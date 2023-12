Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 december 2023 15:51 - Laatste update: 16:12

Max Verstappen heeft natuurlijk al meermaals aangegeven geen interesse te hebben om net zo lang in de Formule 1 door te gaan als bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Christian Horner is zich daar bewust van, maar weet dat de Nederlander wel nog flink wat jaren in zich heeft.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en dus ligt er mogelijk nog een hoop moois meer in het verschiet voor de combinatie Verstappen/Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Pas 26

In het verleden heeft de Red Bull-coureur al meermaals openlijk gesproken over zijn plannen voor de toekomst en het feit dat hij op een acceptabele leeftijd bijvoorbeeld graag nog in andere klassen wil rijden. Daarnaast is hij het vaak oneens met de kant waar de sport op gaat, zoals de sprintraces en de steeds vollere kalender. Horner krijgt de vraag wat hij verwacht van Verstappen en zijn toekomst: "Wie weet? Hij is pas 26, dus hij heeft nog heel wat jaren in zich", stelt de Red Bull-baas in gesprek met RaceFans.

Spons Verstappen

De Britse voorman vervolgt: "Hij gaat door zolang hij wil en zolang zijn motivatie er nog steeds is. Ik denk dat hij heel sterk is in zijn eigen hoofd. Ik geloof niet dat hij nog op zijn 42e in de Formule 1 rijdt, maar dat is nog zestien jaar weg vanaf nu. Ik denk dat hij het per seizoen bekijkt", zo klinkt het vanuit Horner. Volgens hem zit de Limburger in ieder geval nog niet op de toppen van zijn kunnen. "Volgens mij blijf je altijd leren. Dat is ook zo bij hem. Hij is als een spons. Hij zuigt het allemaal op en past het dan toe. Hij is hongerig voor informatie en past het dan toe."