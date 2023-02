Remy Ramjiawan

Als het aan tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso ligt, dan behoort teamgenoot Lance Stroll bij de talenten die weleens een keer een wereldtitel kan gaan winnen. De Spanjaard zal aankomend jaar met zijn Canadese teamgenoot de kleuren van Aston Martin gaan verdedigen en prijst zijn 24-jarige collega uit Montreal.

Over het talent van Stroll zijn de meningen flink verdeeld. Zo vindt de één dat hij zonder zijn vader en eigenaar van Aston Martin Lawrence Stroll, nooit de Formule 1 had bereikt. Maar andere geluiden wijzen naar zijn optredens tijdens regenraces en zien daar weer talent in. Alonso heeft vorig jaar tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten nog een onderonsje met de Canadees gehad, waardoor hij met twee wielen los van de grond kwam. Toch wijst de 41-jarige Spanjaard bij PlanetF1 naar de kwaliteiten van zijn teamgenoot en dicht hem potentiële wereldtitels toe.

'Super getalenteerd'

"In Lance heeft het team een coureur die super jong is, super getalenteerd en de mogelijkheid heeft om wereldkampioen te worden. Om hem dat te zien bereiken en daar een rol in te hebben gespeeld, of dat nu achter het stuur is of niet, zal speciaal voor mij zijn", zo legt de tweevoudig kampioen uit. Alonso heeft sinds zijn terugkeer in de Formule 1 laten zien dat hij op een goede dag nog altijd mee kan met de beste. Het project bij Aston Martin is ambitieus, want de bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd om de wereldtitel zal worden gevochten.

Kampioenskandidaat worden

Ondanks dat de Spanjaard nog wel meekan in de sport, is de vraag hoe lang dit nog zo zal zijn. Uiteindelijk gaan de jaren toch tellen en een rol langs de zijlijn bij Aston Martin ziet hij uiteindelijk ook wel zitten. "Het team is vastbesloten om een kampioenschapskandidaat te worden en zal alles doen wat nodig is om dat te bereiken. Die ambitie spreekt elke autocoureur aan. Je ziet alle investeringen, de nieuwe fabriek, het talent dat zich bij het team aansluit, en daar wil je deel van uitmaken", aldus de Spanjaard die in 2023 aan zijn nieuwe avontuur bij Aston Martin gaat beginnen.

