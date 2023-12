Lars Leeftink

Zaterdag 30 december 2023 19:52

Volgens George Russell gaat de samenwerking met Lewis Hamilton na twee seizoenen prima en kunnen de twee landgenoten bij Mercedes elkaar volop vertrouwen, zowel op als buiten de baan.

In gesprek met Motorsport.com zegt Russell dat het qua samenwerking wel goed zit tussen hem en Hamilton. "Ik denk dat het normaal is als je zo dicht bij elkaar zit qua prestaties, als je dezelfde rondetijden rijdt of naast elkaar start op de grid - je zit altijd dicht bij elkaar. We nemen altijd onze strategieën door [tijdens] vergaderingen. Het verschil in tempo tussen ons tweeën is nul. We gaan altijd door een seizoen van 24 races, een gemiddelde van 60 ronden per race, we kruisen elkaars pad veel en hij is de coureur met wie ik mijn pad het meest kruis. Dus ik denk dat we het daar waarschijnlijk op hebben gebaseerd."

Russell kan Hamilton vertrouwen

Russell denkt ook dat hij Hamilton kan vertrouwen en andersom. "Ik denk ook dat we elkaar vertrouwen. Er kunnen gespannen [momenten] zijn, het kan moeilijk zijn, maar we vertrouwen elkaar. We weten dat we elkaar genoeg ruimte geven om per se te vechten en niet over de limiet gaan. Qatar was duidelijk gewoon een kleine inschattingsfout. Dat is weer een kans waar het een podiumplaats of zelfs een potentiële overwinning was die we misten."

Hamilton mooie uitdaging voor Russell

Russell zegt daarnaast dat hij door Hamilton altijd op het scherp van de snede moet zijn en altijd moet presteren om tot goede resultaten te komen. "Ik probeer mezelf steeds verder te pushen. Ik ben niet tevreden als ik in de kwalificatie of wat dan ook op gelijke hoogte kom met mijn teamgenoot. Of vorig jaar [toen] we over het hele seizoen erg gelijk waren. Ik wil voorliggen. Dat is waar ik mezelf voor push. Misschien is dat een kleine reden geweest dat ik wat meer fouten heb gemaakt."