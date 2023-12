Lars Leeftink

Woensdag 27 december 2023 16:54 - Laatste update: 16:55

Kees van de Grint is van mening dat 2024 nog te vroeg gaat komen voor de concurrentie om Max Verstappen en Red Bull Racing echt uit te dagen, maar ziet voor de regerend wereldkampioen wel een valkuil richting het nieuwe F1-seizoen en daarna.

In gesprek met Motorsport.com laat Van de Grint weten dat hij in 2024 weer Red Bull en Verstappen als de beste combinatie ziet. "Ik heb er een hard hoofd in dat een van de teams uit de tweede divisie het gat gaat dichten. Red Bull heeft een prima auto, maar ze hebben vooral de Verstappen-factor. Je moet dus niet alleen een auto bouwen die net zo goed is als de Red Bull, want dat hebben sommigen misschien al. Dat is niet voldoende. Je moet een auto bouwen die een paar tienden sneller is dan de Red Bull om de Verstappen-factor uit te schakelen, en dat zie ik niet zomaar gebeuren. Als ik nu kijk naar de korte periode die men heeft voor het seizoen weer begint. Het moet meteen kloppen bij de eerste test, anders loop je meteen weer achter de feiten aan, dat heb je dit jaar ook wel gezien. Red Bull had dat goed voor elkaar."

2024 komt nog te vroeg?

Van de Grint gaat vervolgens in op de concurrentie, waarvan de Nederlander wel stappen verwacht. Toch zullen die stappen, aldus van de Grint, niet groot genoeg zijn om in 2024 voor beide kampioenschappen te gaan. "De meeste andere teams niet, en die hebben geprobeerd om het gat te dichten. McLaren is dat nog redelijk gelukt, maar het gat is natuurlijk nog steeds enorm. Ik denk dat ze tijd tekortkomen, en het draait ook om het hebben van goede mensen. Je zou wel zeggen dat in 2025 iemand een beetje in de buurt moet komen, maar of dat komend jaar al gebeurt, dat betwijfel ik. Mercedes dacht verleden jaar dat ze begrepen waarom de auto niet zo goed was, maar blijkbaar hadden ze dat niet begrepen. Ik ben bang dat ze het aan het einde van dit jaar nog steeds niet begrepen hadden, want de laatste paar races waren niet zo indrukwekkend." Van de Grint is vooral benieuwd wat het concept van Mercedes wordt en welke kant ze nu op besluiten te gaan. "Ik ben heel benieuwd waar Mercedes mee komt, of ze voor een compleet anders concept gaan, zoals een Red Bull-kopie."

Valkuil voor Red Bull

Toch weet ook Van de Grint dat Red Bull en Verstappen niet op de automatische piloot richting 2024 kunnen gaan. De Nederlander ziet een valkuil. "Ze kregen de straf [na overschrijden budgetcap 2022] voor dit jaar [2023]. Toen zij die straf vorig jaar kregen, was het werk voor 2023 allang klaar. Bij het bouwen van de 2024-auto hebben ze echt minder tijd gehad. Ze maken wel een evolutie van die auto, dus ik denk dat het toch weinig impact zal hebben. Ik ben het wel met Horner eens dat áls ze er wat van merken, dat bij de auto van 2024 is."