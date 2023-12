Redactie

Woensdag 27 december 2023 11:14

Max Verstappen is inmiddels begonnen aan de winterstop en om deze goed in te luiden was de Nederlander van plan om een razendsnelle Mercedes AMG GT te huren om over Autódromo Internacional do Algarve in Portugal te scheuren. Die vlieger ging echter niet op. Bekijk de video hieronder of op YouTube.