Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 december 2023 18:20

Sergio Pérez moest na een uitstekende start van het seizoen uiteindelijk toch ruimschoots zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Met name in de kwalificaties schortte het er regelmatig aan bij de Mexicaan. Karun Chandhok denkt dat dat volgend seizoen problemen op gaat leveren.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Christian Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Ondanks de geruchten die ontkracht zijn, was het toch wel fijn voor de Mexicaan dat hij in de beste auto van het veld in Las Vegas inderdaad beslag wist te leggen op de tweede plek achter Verstappen.

Verslagen in kwalificaties

Daarmee kwam er uiteindelijk wel een stop op de geruchten over de toekomst van het Red Bull-zitje voor komend seizoen. Chandhok denkt echter dat Pérez er wel heel hard aan moet gaan trekken om de concurrentie achter zich te houden en kans te maken op een 2025-stoeltje: "Hij had één resultaat in de top vier tijdens de kwalificaties in de laatste zeventien Grands Prix. Dat was de boeman, zijn kwalificaties. Alleen in de sprintrace in Bakoe wist hij Verstappen écht te verslaan in de kwalificatie. De rest van de keren had Max problemen of gebeurde er iets", vertelt hij in de Sky Sports F1-podcast.

Hogere druk

Richting het einde van het seizoen kwamen de concurrenten steeds dichterbij en mocht die lijn zich in 2024 doorzetten, verwacht Chandhok problemen voor de Mexicaan. "Ik denk dat hij geprofiteerd heeft van het feit dat de tegenstand heel ver van ze af stonden wat betreft pure snelheid. We zien het echter steeds meer bij elkaar komen, wat logisch is met stabiele regels. De druk gaat hoger worden op de tweede Red Bull om de Ferrari, Mercedes, Aston Martin en McLaren te verslaan in de kwalificaties", besluit de voormalig Formule 1-coureur.